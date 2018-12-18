Баскетбольная «Самара» сыграет с одним из сильнейших клубов России

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20 декабря в первом матче четвертьфинала Кубка России по баскетболу «Самара» на паркете «МТЛ Арены» сыграет с «Нижним Новгородом».«Нижний Новгород» — один из сильнейших клубов России, участник Единой лиги ВТБ и европейской Лиги чемпионов. В составе этой команды выступают игроки национальной сборной России (защитник Евгений Бабурин принимал участие в отборочных матчах к чемпионату мира-2019).В Кубке России «Самара» начала свое выступление с 1/8 финала, дважды обыграв на этой стадии столичную МБА. «Нижний Новгород», как представитель Единой лиги ВТБ, стартует в турнире с четвертьфинала.Год назад «Самара» и «Нижний Новгород» также встречались на стадии 1/4 финала. Тогда оба матча выиграли нижегородцы, которые в итоге дошли до финала Кубка.В четвертьфинале команды проведут два матча, победитель противостояния, который сыграет в «Финале четырех», определится по их сумме. Первый матч состоится в Самаре, в «МТЛ Арене», 20 декабря, ответный — в Нижнем Новгороде 28 декабря.Начало матча 20 декабря — в 19-00. Вход для болельщиков свободный.