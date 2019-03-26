Баскетбольная «Самара» начинает плей-офф Суперлиги с победы!

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25 марта в первом матче 1/4 финала Суперлиги «Самара» на своей площадке переиграла «Урал» — 97:78.Самарцы с первых минут захватили инициативу. К середине первого периода после дальнего попадания Бадена Яксена они повели уже «+9» (20:11), а затем разница достигла и 11 очков. Удерживать двузначное преимущество удавалось практически до большого перерыва, но рывок гостей 8:0 вернул матчу полноценную интригу. К перерыву перевес «Самары» смотрелся уже весьма скромно — 49:43.В третьей четверти разница составляла 7-8 очков. И только к концу периода Максим Дыбовский и Игорь Смыгин вернули ее к 10-очковой отметке — 77:67. В заключительном периоде Антон Глазунов довел преимущество до максимальных «+14» (85:71). А Баден Яксен серией попаданий практически не оставил гостям шансов на спасение. В концовке разница достигала и 20 очков. И «Самара» уверенно довела матч до победы.97:78 — плей-офф для «Самары» начинается с победы. Сразу пять игроков набрали более 10 очков: Баден Яксен (19 очков), Игорь Смыгин (18), Антон Глазунов (17), Максим Дыбовский (14) и Алексей Нестеров (12 очков).Серия продлится до трех побед одной из команд. Следующий матч соперники проведут 27 марта так же в Самаре, в «МТЛ Арене». Начало — в 19-00.