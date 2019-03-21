Баскетбольная "Самара" начинает плей-офф Суперлиги домашними матчами с "Уралом"
21 марта 2019 13:20
73
25 и 27 марта баскетболисты «Самара» проведут первые матчи плей-офф Суперлиги: в «МТЛ Арене» они сыграют с екатеринбургским «Уралом».
«Самара» завершила регулярный чемпионат на втором месте, пропустив вперед лишь «Восток-65» из Южно-Сахалинска. «Урал», несколько лет назад дважды выигрывавший Суперлигу, финишировал в регулярке седьмым.
Ранее в матчах на вылет «Самара» и «Урал» не пересекались. Все 14 матчей соперники провели в рамках Суперлиги. Пока явное преимущество в личных встречах имеет «Самара» — 11:3. И оба матча в нынешнем сезоне завершились в ее пользу: 93:79 в Екатеринбурге и 85:67 в Самаре.
Первый и второй матчи серии до трех побед пройдут в Самаре, в «МТЛ Арене» 25 и 27 марта. Вход для болельщиков свободный.
Третий и, если понадобится, четвертый матчи — в Екатеринбурге 30 марта и 1 апреля. Если соперники затянут серию до пятого матча — он состоится также в Самаре 4 апреля.
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
18 января 2019 13:29
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон. ЧМ-2018
740
17 января 2019 11:18
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
603
4 января 2019 12:20
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
878
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
8001
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8477
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8208
Спорт в регионе
21 марта 2019 13:20
Первый и второй матчи серии до трех побед пройдут в «МТЛ Арене» 25 и 27 марта. Спорт в регионе
73
21 марта 2019 13:08
Он тренировал самарские «Крыльев Советов» с июня 2014 года по октябрь 2016-го. Спорт в регионе
82
21 марта 2019 12:29
Открытые уроки ГТО проведут в учебных заведениях Самарской области. Спорт в регионе
86
20 марта 2019 18:22
Среди 7 спортсменов, представлявших губернию, выделялись ходоки из Тольятти. Спорт в регионе
211
20 марта 2019 18:08
Участниками соревнований стали 442 борца из 60 субъектов России. Спорт в регионе
243
20 марта 2019 13:51
В конкурсе могут принять участие все желающие. Спорт в регионе
259
20 марта 2019 10:05
Состязания проводились в семи весовых категориях. Спорт в регионе
251
Видео
21 марта 2019 12:39
Лучшие отправятся на Всероссийский конкурс. Благоустройство региона
84
18 марта 2019 12:29
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг. Экономика региона
446
18 марта 2019 12:23
Одним из первых ее поздравил Губернатор регион Дмитрий Азаров. Социум
431
17 марта 2019 13:09
Малышке уже три месяца. В мире
877
15 марта 2019 12:46
Власти рассматривают произошедшее как теракт. В мире
607
13 марта 2019 12:08
Он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов и кинул в них гранатой. Криминал
1558
Фоторепортажи
19 марта 2019 08:59
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Социум
685
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
1652
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
1848
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
1025
25 февраля 2019 08:30
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа. Культура
886
23 февраля 2019 20:22
Для взрослых и маленьких горожан работали тематические площадки. Социум
1339
Мероприятия