Баскетбольная "Самара" начинает плей-офф Суперлиги домашними матчами с "Уралом"

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25 и 27 марта баскетболисты «Самара» проведут первые матчи плей-офф Суперлиги: в «МТЛ Арене» они сыграют с екатеринбургским «Уралом».«Самара» завершила регулярный чемпионат на втором месте, пропустив вперед лишь «Восток-65» из Южно-Сахалинска. «Урал», несколько лет назад дважды выигрывавший Суперлигу, финишировал в регулярке седьмым.Ранее в матчах на вылет «Самара» и «Урал» не пересекались. Все 14 матчей соперники провели в рамках Суперлиги. Пока явное преимущество в личных встречах имеет «Самара» — 11:3. И оба матча в нынешнем сезоне завершились в ее пользу: 93:79 в Екатеринбурге и 85:67 в Самаре.Первый и второй матчи серии до трех побед пройдут в Самаре, в «МТЛ Арене» 25 и 27 марта. Вход для болельщиков свободный.Третий и, если понадобится, четвертый матчи — в Екатеринбурге 30 марта и 1 апреля. Если соперники затянут серию до пятого матча — он состоится также в Самаре 4 апреля.