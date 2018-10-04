Баскетбольная «Самара» начинает новый сезон в российской Суперлиге

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8 октября баскетболисты «Самары» проведут первый матч в новом сезоне российской Суперлиги. В «МТЛ Арене» команда Игоря Грачева сыграет с дебютантом чемпионата, ярославским «Буревестником».В прошлом сезоне «Самара» впервые в новейшей истории клуба дошла до финала Суперлиги, завоевав серебряные медали чемпионата. Подготовку к сезону-2018/2019 команда начала в августе и провела за два месяца сборы и контрольные матчи в Самаре, Саратове и Прибалтике.Нынешний чемпионат будет заметно отличаться от предыдущего. Изменилось количество участников турнира: в прошлом сезоне выступали 14 команд, сейчас же старт возьмут 16. Покинула Суперлигу-1 «Рязань», а сразу три команды дебютируют в чемпионате: недавно игравший в Самаре на Кубке Приматова екатеринбургский «Уралмаш», чемпион Суперлиги-2 ярославский «Буревестник» и созданный летом «Восток-65» с Сахалина. Команды сыграют друг с другом в два круга (а не в три, как в сезоне-2017/2018), и в рамках регулярного чемпионата каждая команда проведет по 30 матчей. Регулярный чемпионат стартует 4 октября и должен завершиться 18 марта. По его итогам восемь лучших команд продолжат борьбу в плей-офф.8 октября «Самара» сыграет с «Буревестником», 11-го - с «Химками-Подмосковье». Обе игры пройдут в «МТЛ Арене», начало - в 19-00. Вход для болельщиков свободный.