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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Баскетбольная «Самара» на своей площадке разгромила МБА

19 ноября 2018 09:19
187
Баскетбольная «Самара» на своей площадке разгромила МБА
Следующий матч команда проведет также на своей площадке.

18 ноября в очередном матче чемпионата Суперлиги «Самара» на своей площадке разгромила столичную МБА — 77:54.

Это вторая победа самарцев над МБА за три дня: 15 ноября они переиграли столичную команду в матче Кубка России (76:61). Благодаря ей «Самара» продолжает идти в числе лидеров чемпионата.
Следующий матч «Самара» проведет также на своей площадке: 21 ноября она примет «Купол-Родники». Начало матча, который состоится в «МТЛ Арене», в 19-00.

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