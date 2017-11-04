Баскетболисты «Самары» в матче Суперлиги разгромили «Рязань»
4 ноября 2017 10:17
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3 ноября в очередном матче чемпионата Суперлиги «Самара» на выезде переиграла «Рязань» — 109:70.
Следующие свои матчи «Самара», занимающая в таблице Суперлиги второе место, проведет 7 и 10 ноября — в Иркутске и Владивостоке соответственно.
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