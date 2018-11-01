Баскетболисты «Самары» потерпели первое поражение в сезоне

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31 октября в матче лидеров чемпионата Суперлиги «Самара» потерпела первое поражение в сезоне. На своей площадке она уступила «Темп-СУМЗ-УГМК» — 62:70.Почти три четверти матча инициативой владели гости. Но выдержать этот сумасшедший темп оказалось слишком тяжело: гости вновь начали набирать очки, а наша команда стала терять игроков из-за перебора фолов.Следующий матч «Самара» сыграет 3 ноября. В «МТЛ Арене» наша команда примет «Уралмаш». Начало матча — в 14-00.