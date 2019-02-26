Андрей Тихонов примет участие в матче ветеранов с болельщиками и СМИ

106

В среду, 27 февраля на главном поле стадиона "Металлург" состоится футбольный матч, посвященный 65-летию заслуженного ветерана футбольного клуба "Крылья Советов" Виктора Развеева. Между собой сыграют ветераны нашей команды и сборная болельщиков, усиленная представителями СМИ. На матче будут присутствовать ветераны "Крыльев Советов" разных лет: Андрей Тихонов, Антон Бобёр, Валерьян Панфилов, Александр Бабанов, Азгат Галлиулов, Василий Мазур, Владимир Маслов, Виктор Япрынцев, Анатолий Кочергин, Вячеслав Попов, Владимир Филиппов, Александр Цыганков, Нериус Бараса, Андрей Резанцев, Равиль Аряпов, Александр Ротенко, Александр Орешников, Вячеслав Садовников, Геннадий Платонов, Владимир Миридонов, Дмитрий Шуков, Евгений Гецко, Анатолий Фетисов, Геннадий Сарычев, Сергей Марушко, Рустям Фахрутдинов, Сергей Чеснакас, Владимир Королев, Николай Щукин, Сергей Белоусов, Геннадий Агуреев, Раиф Сибгатуллин, Юрий Шишкин, Геннадий Кобыльсков.Начало встречи – в 18:00. Вход свободный, сообщается на сайте ФК.