Андрей Кудряшов из СК «Мега-Лада» в третий раз стал чемпионом России по спидвею

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28 августа на стадионе «Труд» в г. Балаково состоялся финал Личного чемпионата России по спидвею в гаревом сезоне 2018 года. Участие в соревновании принимали 16 основных и 2 запасных спортсмена из Балаково, Владивостока, Октябрьского и Тольятти. Под тольяттинскими флагами в финале ЛЧР-2018 выступали Роман Лахбаум, Вячеслав Монахов, Ренат Гафуров, Евгений Сайдуллин, Сергей Даркин и капитан СК «Мега-Лада» Андрей Кудряшов, уже становившийся чемпионом России в личном зачете в 2015 и 2017 годах.К завершению третьей серии заездов абсолютным лидером гонки в г. Балаково был представитель команды «Восток» (г. Владивосток) Сергей Логачев. Казалось, болельщики из Приморья уже готовились праздновать победу. Но в заключительном 20-м заезде в результате падения Логачев по решению главного судьи соревнования был признан виновником остановки заезда и исключен из рестарта. Таким образом, общий результат гонщика составил 11 очков, что исключило приморца из борьбы за медали ЛЧР-2018.В свою очередь, капитан СК «Мега-Лада» Андрей Кудряшов лишь единожды – в 4-м заезде – пришел к финишу третьим. В следующих четырех сериях тольяттинец уже не ошибался, исправно одерживал победы и в результате записал в свой актив 13 очков. Результат оказался максимальным, поэтому именно Кудряшов заслуженно праздновал победу в Личном чемпионате России 2018 года и звание трехкратного чемпиона страны в личном зачете.