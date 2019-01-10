Я нашел ошибку
сегодня  Четверг, 10 января, 19:20
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -10 °C, Тольятти  -11 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 10/01:
USD 67.08
-2.39
EUR 76.91
-2.55
Искать
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

13 января в Самарской области состоится "Гонка чемпионов"

10 января 2019 14:00
158
13 января в Самарской области состоится
Вход свободный.

В Самарской области ежегодно проходит множество ярких и интересных событийных мероприятий, привлекающих многочисленных туристов. 13 января 2019 года на синхронной трассе полигона ПАО «АВТОВАЗ» в селе Сосновка Самарской области состоится XXII Гонка Чемпионов.

Приглашение на соревнования, традиционно открывающие автоспортивный сезон в России, получили сильнейшие гонщики страны, победители и призеры отечественных и мировых Чемпионатов в различных дисциплинах автомобильного спорта. В этом году на XXII Гонке Чемпионов планируется рекордное количество пилотов.

Гонка Чемпионов 2019 года обещает быть особенно интересной по своему составу. Его основную часть сформируют пилоты, хорошо известные болельщикам по победам, завоеванным на отечественных трассах.

Судьба переходящего трофея «Серебряная Ладья», который на сегодняшний день находится у действующего победителя гонки Дмитрия Брагина, решится за рулем специально подготовленных автомобилей LADA Vesta. 170-сильные гоночные седаны хорошо известны и спортсменам, и болельщикам. Как и в прошлом году, отлично зарекомендовавшие себя в «боевых» условиях автомобили будут оснащены шинами с 4,5-миллиметровыми шипами. Этот фактор гарантирует высокие скорости на ледовом покрытии и упорную борьбу в каждом заезде.

Гонка Чемпионов 2019 года вновь станет большим праздником автомобильного спорта. Ожидается, что на холмах синхронной трассы полигона ПАО «АВТОВАЗ» расположатся несколько тысяч болельщиков из Самарской области и ближайших регионов. А те, кто не смогут 13 января присутствовать в пригороде Тольятти, будут иметь возможность следить за ходом соревнований по телевизору: прямую трансляцию в своем эфире проведет кабельный телеканал «МАТЧ ТВ. Наш спорт». Вечером 13 января самые интересные моменты Гонки покажет федеральный «МАТЧ ТВ». Кроме того, прямую трансляцию из Сосновки увидят подписчики YouTube канала LADA Sport ROSNEFT.

Начало в 11.00. Вход свободный, сообщает Минспрота региона.
12+

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
4 января 2019  12:20
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
465
9 декабря 2018  22:11
Туризм из игравших на ЧМ-2018 в Самаре стран-участниц вырос в Россию из Великобритания на 14% до 174 тысяч турпоездок, из Бразилии на 121% до 64 тысяч, из Австралии на 48% до 62 тысяч, из Мексики на 165% до 61 тысячи, из Сербии на 14% до 48 тысяч, из Колу
Страны-участницы ЧМ-2018 в Самаре - в лидерах роста интуристов России в 2018
Туризм из игравших на ЧМ-2018 в Самаре стран-участниц вырос в Россию из Великобритания на 14% до 174 тысяч турпоездок, из Бразилии на 121% до 64 тысяч, из Австралии на 48% до... ЧМ-2018
807
9 ноября 2018  11:00
Россияне оценили работу полиции на ЧМ-2018
Россияне оценили работу полиции на ЧМ-2018
При этом никто из россиян не выбрал варианты "плохо" или "очень плохо". ЧМ-2018
499
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7742
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8282
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8025
Весь список
Спорт в регионе
10 января 2019  17:45
Джано Ананидзе: «Ухожу в
Полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе вторую часть нынешнего сезона проведет в «Крыльях Советов»
Джано Ананидзе: «Ухожу в "Крылья", чтобы вернуться сильнее».  Спорт в регионе
76
10 января 2019  15:56
В турнире принимали участие 18 команд из различных регионов.
Юноши "Крыльев" стали победителями турнира в Сызрани
В турнире принимали участие 18 команд из различных регионов.  Спорт в регионе
122
10 января 2019  14:00
13 января в Самарской области состоится
13 января в Самарской области состоится "Гонка чемпионов"
Вход свободный. Спорт в регионе
157
10 января 2019  13:31
Зиньковский перешел из «Чертаново» в «Крылья Советов»
Зиньковский перешел из «Чертаново» в «Крылья Советов»
В ближайшее время один из лучших бомбардиров ФНЛ пройдет медосмотр и подпишет контракт с самарцами. Спорт в регионе
153
10 января 2019  13:16
На первом сборе
На первом сборе "Крылья Советов" сыграют с "Жилиной" и "Ригой"
Первая игра пройдет на стадионе "Джебель-Али" в Дубай. Спорт в регионе
259
9 января 2019  23:24
Российская команда под руководством Эдуарда Николаева проехала 342 километра на 2 минуты и 39 секунд быстрее, чем голландские соперники.
Экипаж "КамАЗ-мастер" выиграл второй этап ралли "Дакар"
Российская команда под руководством Эдуарда Николаева проехала 342 километра на 2 минуты и 39 секунд быстрее, чем голландские соперники.   Спорт в регионе
409
9 января 2019  16:20
75% взрослых считает, что видео и азартные игры нужно запретить
  Канал «Москва 24» выпустил в эфир передачу, посвященную видео и азартным играм. Упор был сделан на негативные аспекты гейминга. Игры обвинили в... Спорт в регионе
88
Весь список


Видео
6 января 2019  11:47
В Самаре на Красной Глинке столкнулись лыжник и сноубордист Происшествие попало в объектив экшн-камеры.
В Самаре на Красной Глинке столкнулись лыжник и сноубордист
Происшествие попало в объектив экшн-камеры.
Происшествия
579
3 января 2019  13:04
Итоги года по инвестициям в будущее подводят в Самарской области
Итоги года по инвестициям в будущее подводят в Самарской области
Их прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров.
Экономика региона
790
3 января 2019  12:51
Подводим итоги 2018 года: культура Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров.
Подводим итоги 2018 года: культура
Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров.
Социум
749
2 января 2019  12:45
Как новогодние игрушки поменялись за 100 лет
Как новогодние игрушки поменялись за 100 лет
700 новогодних игрушек представлено в Музее Победы в Москве.
Социум
973
2 января 2019  12:12
В этом году на территории Самарской области начали свою работу 9 новых садов
В этом году на территории Самарской области начали свою работу 9 новых садов
Регион подводит итоги 2018 года.
Социум
631
31 декабря 2018  10:25
Новые медиа гирлянды на ёлочном комплексе на пл. Куйбышева в Самаре
Новые медиа гирлянды на ёлочном комплексе на пл. Куйбышева в Самаре
Современные технологии дают возможность воспроизвести на поверхности ёлок разнообразные тематические сюжеты под музыку.
Культура
1243
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
1427
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
1240
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1587
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1976
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
2142
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
3372
Весь список

Мероприятия
Колядки на Ленинградской. Всех желающих приглашают отпраздновать святочные дни
В СОУНБ состоится литературный вечер «Рождение книги», посвященный творчеству православного писателя Николая Агафонова
13 января в Самарской области состоится "Гонка чемпионов"
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Январь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные