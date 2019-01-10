13 января в Самарской области состоится "Гонка чемпионов"
10 января 2019 14:00
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В Самарской области ежегодно проходит множество ярких и интересных событийных мероприятий, привлекающих многочисленных туристов. 13 января 2019 года на синхронной трассе полигона ПАО «АВТОВАЗ» в селе Сосновка Самарской области состоится XXII Гонка Чемпионов.
Приглашение на соревнования, традиционно открывающие автоспортивный сезон в России, получили сильнейшие гонщики страны, победители и призеры отечественных и мировых Чемпионатов в различных дисциплинах автомобильного спорта. В этом году на XXII Гонке Чемпионов планируется рекордное количество пилотов.
Гонка Чемпионов 2019 года обещает быть особенно интересной по своему составу. Его основную часть сформируют пилоты, хорошо известные болельщикам по победам, завоеванным на отечественных трассах.
Судьба переходящего трофея «Серебряная Ладья», который на сегодняшний день находится у действующего победителя гонки Дмитрия Брагина, решится за рулем специально подготовленных автомобилей LADA Vesta. 170-сильные гоночные седаны хорошо известны и спортсменам, и болельщикам. Как и в прошлом году, отлично зарекомендовавшие себя в «боевых» условиях автомобили будут оснащены шинами с 4,5-миллиметровыми шипами. Этот фактор гарантирует высокие скорости на ледовом покрытии и упорную борьбу в каждом заезде.
Гонка Чемпионов 2019 года вновь станет большим праздником автомобильного спорта. Ожидается, что на холмах синхронной трассы полигона ПАО «АВТОВАЗ» расположатся несколько тысяч болельщиков из Самарской области и ближайших регионов. А те, кто не смогут 13 января присутствовать в пригороде Тольятти, будут иметь возможность следить за ходом соревнований по телевизору: прямую трансляцию в своем эфире проведет кабельный телеканал «МАТЧ ТВ. Наш спорт». Вечером 13 января самые интересные моменты Гонки покажет федеральный «МАТЧ ТВ». Кроме того, прямую трансляцию из Сосновки увидят подписчики YouTube канала LADA Sport ROSNEFT.
Начало в 11.00. Вход свободный, сообщает Минспрота региона.
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