25 января самарские студенты покорят ГЛК «СОК»

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25 января в 12:00 на горнолыжном комплексе «СОК» (Батайская, 18Б) отметят День студента: гостей ждет спартакиада, викторина, конкурсы, а студенты-отличники смогут получить особенные подарки.Начало мероприятия в 12:00. В 13:00 начнется зимняя спартакиада, где можно будет прокатиться на тюбинге, разобрать и собрать сноуборд на время и испытать свою удачу в конкурсе на меткость. После спартакиады, в 14:00, заработают интерактивные площадки: чтобы выиграть приз, достаточно сыграть в «Городки» или настольный хоккей. В 15:00 - викторина с вопросами о студенчестве. Студенты, которые покажут зачётную книжку с сессией на «отлично», получат бесплатные ски-пассы на 5 подъемов.«Татьянин день» или «День студента» - праздник, который отмечают по всей России с большим размахом. Ежегодно в этот день на ГЛК «СОК» собираются более 1000 активных и спортивных людей. Организаторами мероприятия являются МБУ г.о. Самара «Самарский Дом молодежи» и ГЛК «СОК».