600-й гол Овечкина признали лучшим в уходящем году

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НХЛ признала шайбу, заброшенную форвардом "Вашингтона" Александром Овечкиным в ворота "Виннипега", лучшей в уходящем году.Эта встреча состоялась ещё в марте и там Овечкин забил свои 599-ю и 600-ю шайбы в карьере.Именно 600-я и была признана лучшей в 2018-м году.Напомним, что Лайф объявил о голосовании за лучших спортсменов 2018 года. Поддержать Овечкина в борьбе за звание "хоккеист года" можно тут.Фото: © Geoff Burke-USA TODAY Sports