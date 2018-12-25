600-й гол Овечкина признали лучшим в уходящем году
25 декабря 2018 16:16
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НХЛ признала шайбу, заброшенную форвардом "Вашингтона" Александром Овечкиным в ворота "Виннипега", лучшей в уходящем году.
Эта встреча состоялась ещё в марте и там Овечкин забил свои 599-ю и 600-ю шайбы в карьере.
Именно 600-я и была признана лучшей в 2018-м году.
Напомним, что Лайф объявил о голосовании за лучших спортсменов 2018 года. Поддержать Овечкина в борьбе за звание "хоккеист года" можно тут.
Фото: © Geoff Burke-USA TODAY Sports
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