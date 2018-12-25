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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

600-й гол Овечкина признали лучшим в уходящем году

25 декабря 2018 16:16
164
Национальная хоккейная лига (НХЛ) на своём официальном сайте подвела итоги уходящего года.
Национальная хоккейная лига (НХЛ) на своём официальном сайте подвела итоги уходящего года, передает life.ru.

НХЛ признала шайбу, заброшенную форвардом "Вашингтона" Александром Овечкиным в ворота "Виннипега", лучшей в уходящем году.

Эта встреча состоялась ещё в марте и там Овечкин забил свои 599-ю и 600-ю шайбы в карьере.

Именно 600-я и была признана лучшей в 2018-м году.

Напомним, что Лайф объявил о голосовании за лучших спортсменов 2018 года. Поддержать Овечкина в борьбе за звание "хоккеист года" можно тут. 


Фото: © Geoff Burke-USA TODAY Sports
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