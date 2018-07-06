14 июля в Тольятти состоится красивая акция - Велодевичник-2018

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Вот уже в одиннадцатый раз прекрасные девушки в женственных нарядах проедут по улицам нашего города на велосипедах.К велопробегу участницы готовятся заранее, тщательно продумывают костюмы и подходят к этому с большим креативом. В прошлом году в Велодевичнике приняли участие женственные девушка-«ведьма», «конфетка», девушка-«ворона», «Мини-маус» и даже сексапильная атаманша из «Бременских музыкантов».Организаторы: Общественное движение "Клуб ВелоТольятти" и фитнес-клуб «Счастье».Дресс-код для участия: интересные, женственные, элегантные или экстравагантные наряды. Приветствуется оригинальность и стильность.Мужчины могут присоединиться к девушкам при условии соблюдения ими делового стиля в одежде (деловой костюм, брюки, бриджи, белая рубашка, галстук или бабочка приветствуется).Цель мероприятия:популяризация велодвижения и ЗОЖ в Тольятти, демонстрация его массовости.Привлечение внимания властей к проблемам велосипедистов - отсутствию в городе велосипедных дорожек.А самое главное - велопрогулка прекрасных нарядных девушек еще раз покажет, что велосипед - это не только спорт и тренировка, велосипедист - это красиво, нарядно и весело, это развлечение и радость в любом возрасте.Маршрут велоколонны пройдет по главным улицам Тольятти от ТЦ «Акварель» до ресторана «Матрешки». Сбор: 11:30 у центрального входа в «Акварель».Ограничение для поездки для участников велопрогулки 14+ (согласно требованиям ПДД).На старте и на финише девушек ждет развлекательная программа, розыгрыш призов от спонсоров, угощение и напитки от ресторана «Матрешки». Организаторы определят девушек, которые получат ценные призы за самый стильный образ в номинациях.- Леди-кич (самый экстравагантный и смелый образ)- Леди-женственность (самый романтичный и женственный образ)- Леди-экзотика (самый необычный образ)