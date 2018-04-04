7 и 9 апреля баскетболисты «Самары» сыграют первые матчи плей-офф Суперлиги

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7 и 9 апреля «Самара» проведет первые матчи четвертьфинальной серии чемпионата Суперлиги — на паркете «МТЛ Арены» она примет столичную МБА.«Самара» стала победителем регулярного чемпионата, а потому имеет преимущество своей площадки на всех стадиях плей-офф.Первым соперником самарской команды станет МБА. Москвичи в марте выиграли шесть из восьми своих матчей и сумели занять в регулярном чемпионате восьмое место,завоевав последнюю путевку в плей-офф.Первые матчи серии до трех побед пройдут в Самаре 7 и 9 апреля. Затем команды сыграют в Москве — 12 и, если понадобится, 14 апреля. Пятый матч, в случаенеобходимости, пройдет в Самаре 17 апреля.7 и 9 апреля матчи пройдут в «МТЛ Арене». 7-го начало игры в 18-00, 9-го — в 19-00.Вход для болельщиков на матчи БК «Самара» свободный.