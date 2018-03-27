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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

1 апреля в Самаре состоится тестирование ГТО по плаванию

27 марта 2018 11:29
83
1 апреля в Самаре состоится тестирование ГТО по плаванию
Занятия пройдут в СК "Ипподром Арена".

1 апреля в спортивном комплексе "Ипподром Арена" (Самара, проспект Кирова, 320а) состоится тестирование нормативов комплекса ГТО по виду испытания "плавание на 25 и 50 метров". При выполнении тестирования комплекса при себе необходимо иметь сменную обувь (сланцы), плавательную шапочку, полотенце.

Для прохождения комиссии по допуску тестирования необходимо быть зарегистрированным в системе ГТО (www.gto.ru), иметь при себе документ удостоверяющий личность и медицинскую справку. Регистрация с 8:20 до 9:00, тестирование - с 9:00 до 10:00, сообщает Минспорта региона.
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