1 апреля в Самаре состоится тестирование ГТО по плаванию

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1 апреля в спортивном комплексе "Ипподром Арена" (Самара, проспект Кирова, 320а) состоится тестирование нормативов комплекса ГТО по виду испытания "плавание на 25 и 50 метров". При выполнении тестирования комплекса при себе необходимо иметь сменную обувь (сланцы), плавательную шапочку, полотенце.Для прохождения комиссии по допуску тестирования необходимо быть зарегистрированным в системе ГТО (www.gto.ru), иметь при себе документ удостоверяющий личность и медицинскую справку. Регистрация с 8:20 до 9:00, тестирование - с 9:00 до 10:00, сообщает Минспорта региона.