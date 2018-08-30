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В Самарской области создаются специализированные маршруты оздоровительной ходьбы

30 августа 2018 11:48
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В Самарской области создаются специализированные маршруты оздоровительной ходьбы
В селе Хворостянка прошел установочный семинар для волонтеров.

На стратегической сессии «Сбережение народа», которая прошла 24-25 июля при участии Министра здравоохранения Вероники Скворцовой и Главы региона Дмитрия Азарова, а также на состоявшихся муниципальных сессиях обсуждалась тема развития массовой регулярной двигательной активности.

Одним из эффективных решений данного вопроса является создание на территории муниципальных образований инфраструктуры оздоровительной ходьбы, состоящей из методик оздоровительной ходьбы, подготовленных общественных инструкторов и доступных маршрутов оздоровительной ходьбы (терренкуров).
Именно на это направлен проект Самарского областного центра медицинской профилактики и Ассоциации «Твой Путь» «Создание рекреационной инфраструктуры оздоровительной ходьбы», который реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

В рамках данного проекта 28 августа в селе Хворостянка прошел установочный семинар для волонтеров и представителей администрации по созданию инфраструктуры оздоровительной ходьбы. Принято решение создать на территории Хворостянского района несколько маршрутов оздоровительной ходьбы и подготовить инструкторов-волонтеров. Эти намерения были зафиксированы в соглашении о сотрудничестве. Таким образом Хворостянский район стал первым районом - участником проекта.
30 августа в областном центре медицинской профилактики пройдет семинар-совещание «Создание Троп Здоровья (терренкуров) – объектов популяризации ЗОЖ и профилактики неинфекционных заболеваний» на который приглашены представители из других районов области. Всего в рамках проекта планируется открыть пять терренкура парков с маршрутами оздоровительной ходьбы, сообщает пресс-служба облправительства.
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