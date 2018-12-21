В Самаре пройдет торжественная церемония открытия Детского хоккейного турнира. "Золотая шайба"

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23 декабря на ледовой арене "Кристал" пройдет торжественная церемония открытия Детского хоккейного турнира. "Золотая шайба".Событие посвящено началу хоккейного сезона и приурочено к старту регионального этапа Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В.Тарасова в Самарской областиВ соревнованиях примут участие четыре юношеские команды Самарской области 2005–2006 г.р. составленные по территориальному признаку и команды девочек 2003-2005 г.р. в показательном матче.По итогам прошлого сезона, в соревнования приняло участие более 1800 юных спортсменов из 169 команд, из 35 населенных пунктов Самарского региона.Турнир «Золотая шайба» имени А.В.Тарасова проходит в рамках реализации общественного проекта по поддержке массового детского и юношеского хоккея в Поволжском регионе.