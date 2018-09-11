15 сентября в Самарской области состоится всероссийский день бега «Кросс Нации»
11 сентября 2018 10:56
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В субботу, 15 сентября, в Самарской области состоится традиционный всероссийский день бега «Кросс Нации». В забегах на различные дистанции могут выступить все желающие независимо от возраста и уровня спортивной подготовки (6+). Участие – бесплатное.
«Кросс Нации» – это самое масштабное по количеству участников и географическому охвату спортивное мероприятие на территории РФ. Ежегодно на соревнованиях стартуют около 1,5 млн любителей бега из более 80 регионов страны.
В Самарской области официальные старты «Кросса Нации» пройдут в различных городах региона, центральной площадкой проведения соревнований станет база УСЦ «Чайка» (Самара, поселок Управленческий). В программе мероприятия забеги на дистанциях 1 км, 2 км, 4 км, 6 км, 8 км, 12 км, детский забег на 300 метров. Победители и призеры соревнований будут награждены медалями, дипломами, кубками и ценными призами. К соревнованиям допускаются все желающие. Участие – бесплатное, необходимо оформить заявку в соответствии с правилами. В рамках спортивного праздника будут организованы концертная программа и бесплатные спортивно-развлекательные площадки. Время проведения – с 10:00 до 15:00, сообщает Минспорта региона.
«Бег – один из самых доступных видов спорта, поэтому неудивительно, что с каждым годом все больше людей начинают им заниматься. В нашем регионе проводится множество различных легкоатлетических соревнований и марафонов, в них участвуют тысячи любителей спорта. «Кросс Нации» – это самый масштабный старт. Здесь выступают как опытные спортсмены, так и любители, ветераны и дети. Каждый может выбрать дистанцию исходя из своего уровня подготовки. Это прекрасная возможность проверить свои силы, достичь нового результата или сделать первый шаг к регулярным занятиям бегом и спортом», - считает врио министра спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.
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