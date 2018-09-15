15 сентября в Самарской области проходит всероссийский день бега «Кросс Нации»
15 сентября 2018 10:08
20
В субботу, 15 сентября, в Самарской области состоится традиционный всероссийский день бега «Кросс Нации». В забегах на различные дистанции могут выступить все желающие независимо от возраста и уровня спортивной подготовки. Участие – бесплатное, сообщает минспорта региона.
«Кросс Нации» – это самое масштабное по количеству участников и географическому охвату спортивное мероприятие на территории РФ. Ежегодно на соревнованиях стартуют около 1,5 млн. любителей бега из более 80 регионов страны.
В Самарской области официальные старты «Кросса Нации» пройдут в различных городах региона, центральной площадкой проведения соревнований станет база УСЦ «Чайка» (Самара, поселок Управленческий). В программе мероприятия забеги на дистанциях 1 км, 2 км, 4 км, 6 км, 8 км, 12 км, детский забег на 300 метров. Победители и призеры соревнований будут награждены медалями, дипломами, кубками и ценными призами. К соревнованиям допускаются все желающие. Участие – бесплатное, необходимо оформить заявку в соответствии с правилами. В рамках спортивного праздника будут организованы концертная программа и бесплатные спортивно-развлекательные площадки. Время проведения – с 10:00 до 15:00.
«Бег – один из самых доступных видов спорта, поэтому неудивительно, что с каждым годом все больше людей начинают им заниматься. В нашем регионе проводится множество различных легкоатлетических соревнований и марафонов, в них участвуют тысячи любителей спорта. «Кросс Нации» – это самый масштабный старт. Здесь выступают как опытные спортсмены, так и любители, ветераны и дети. Каждый может выбрать дистанцию исходя из своего уровня подготовки. Это прекрасная возможность проверить свои силы, достичь нового результата или сделать первый шаг к регулярным занятиям бегом и спортом», - считает врио министра спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
22 августа 2018 21:19
В свою очередь, позитивные изменения почувствовали и жители областной столицы. ЧМ-2018
560
5 августа 2018 14:20
Основными пунктами прибытия болельщиков стали Москва и Санкт-Петербург. ЧМ-2018
490
3 августа 2018 11:19
Пост с изображением самарского граффити появился в Твиттере национальной команды. ЧМ-2018
450
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7523
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8061
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7821
Спорт в регионе
15 сентября 2018 10:08
В забегах на различные дистанции могут выступить все желающие. Спорт в регионе
19
15 сентября 2018 09:14
Велосипедисты проедут колоннами через весь город в сторону Красной Глинки. Спорт в регионе
115
14 сентября 2018 21:53
Спорт в регионе
294
14 сентября 2018 19:02
Накануне вечером на главном поле стадион "Металлург" состоялся уникальный матч между болельщиками "Крыльев Советов" и ветеранами, а также... Спорт в регионе
299
14 сентября 2018 13:11
В соревнованиях примут участие более 170 спортсменов из 14 субъектов РФ. Спорт в регионе
221
13 сентября 2018 22:24
В этом сезоне Артём Дзюба забил восемь голов в девяти встречах, включая матчи сборных. Спорт в регионе
3904
13 сентября 2018 16:36
15 сентября, УСЦ «Чайка». Спорт в регионе
166
Видео
14 сентября 2018 12:39
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося. Социум
268
14 сентября 2018 09:18
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике. Социум
3456
9 сентября 2018 10:53
Городу исполняется 432 года. Социум
358
5 сентября 2018 12:02
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка. В стране
501
27 августа 2018 10:05
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа. Спорт в регионе
619
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
998
Фоторепортажи
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
516
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
616
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
1568
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1128
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1212
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
1168
Мероприятия