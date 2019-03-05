31 марта в Самаре пройдет спортивный фестиваль «Дружба народов – 2019»
5 марта 2019 12:51
121
Фестиваль проводится в рамках реализации календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Самарской области на 2019 год, утвержденного министерством спорта Самарской области. Основные цели и задачи фестиваля - укрепление межнациональных связей и профилактики деструктивных проявлений на межнациональной почве среди спортивных болельщиков, пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни, создание условий для активных занятий физической культурой и спортом.
Спортивный фестиваль, в котором принимают участие представители разных народов, будет проводиться в Самарской области уже в девятый раз. Фестиваль откроется выступлением национальных творческих коллективов общественных организаций Самарской области.
В фестивале примут участие любительские команды национальных общественных объединений Самарской области по мини-футболу и волейболу, а также представители министерства спорта Самарской области, Дома дружбы народов Самарской области и национальных общественных объединений Самарской области.
Общее руководство организацией и проведением Фестиваля осуществляют: министерство спорта Самарской области, государственное автономное учреждение Самарской области «Организационный центр спортивных мероприятий» и государственное казенное учреждение Самарской области «Дом дружбы народов». Партнер Фестиваля – ЗАО «Чистая вода», вода «Кристальная».
Фестиваль пройдет в универсальном комплексе «МТЛ Арена» по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, д. 253а, сообщает портал "Все мы - Россия".
6+
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
18 января 2019 13:29
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон. ЧМ-2018
676
17 января 2019 11:18
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
562
4 января 2019 12:20
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
822
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7946
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8450
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8174
Спорт в регионе
5 марта 2019 13:39
Самарцы лишь в финале в упорной борьбе уступили победителям турнира "Ростову". Спорт в регионе
98
5 марта 2019 12:51
Он состоится в универсальном комплексе «МТЛ Арена» Спорт в регионе
121
4 марта 2019 21:56
В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из 85 российских регионов. Спорт в регионе
248
4 марта 2019 19:18
Они поднялись на верхнюю ступень пьедестала почета вместе с партнерами по сборной Владиславом Мыльником и Богданом Бармаковым. Спорт в регионе
251
4 марта 2019 13:50
Матч с «Новосибирском» состоится в «МТЛ Арене» 6 марта, начало — в 19-00. Спорт в регионе
288
4 марта 2019 11:54
Участвовали юные атлеты региона до 18 лет. Спорт в регионе
239
4 марта 2019 09:20
В решающую стадию турнира пробилась седьмой раз подряд. Спорт в регионе
199
Видео
28 февраля 2019 12:36
Губернатор пожелал фигуристам и тренерам успехов на Универсиаде. Спорт в регионе
626
22 февраля 2019 14:02
Инцидент не повлиял на работу порта. В мире
656
20 февраля 2019 09:36
Пострадавшие находятся в западне уже больше суток — перед автомобилями перевернулась фура. Происшествия
679
9 февраля 2019 12:39
Автобус шел на небольшой скорости. Происшествия
1390
7 февраля 2019 11:29
Она один километр не дошла до дома. Происшествия
1211
5 февраля 2019 09:25
Погибли восемь человек, двое из них – дети. Происшествия
1079
Фоторепортажи
25 февраля 2019 08:30
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа. Культура
619
23 февраля 2019 20:22
Для взрослых и маленьких горожан работали тематические площадки. Социум
1127
23 февраля 2019 17:27
В мероприятии приняли участие первые лица региона и города, ветераны Великой Отечественной войны, Почетные граждане. Социум
852
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
2841
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
2519
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
2782
Мероприятия