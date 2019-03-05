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31 марта в Самаре пройдет спортивный фестиваль «Дружба народов – 2019»

5 марта 2019 12:51
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31 марта в Самаре пройдет спортивный фестиваль «Дружба народов – 2019»
Он состоится в универсальном комплексе «МТЛ Арена»

Фестиваль проводится в рамках реализации календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Самарской области на 2019 год, утвержденного министерством спорта Самарской области. Основные цели и задачи фестиваля - укрепление межнациональных связей и профилактики деструктивных проявлений на межнациональной почве среди спортивных болельщиков, пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни, создание условий для активных занятий физической культурой и спортом.

Спортивный фестиваль, в котором принимают участие представители разных народов, будет проводиться в Самарской области уже в девятый раз. Фестиваль откроется выступлением национальных творческих коллективов общественных организаций Самарской области.

В фестивале примут участие любительские команды национальных общественных объединений Самарской области по мини-футболу и волейболу, а также представители министерства спорта Самарской области, Дома дружбы народов Самарской области и национальных общественных объединений Самарской области.

Общее руководство организацией и проведением Фестиваля осуществляют: министерство спорта Самарской области, государственное автономное учреждение Самарской области «Организационный центр спортивных мероприятий» и государственное казенное учреждение Самарской области «Дом дружбы народов». Партнер Фестиваля – ЗАО «Чистая вода», вода «Кристальная».

Фестиваль пройдет в универсальном комплексе «МТЛ Арена» по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, д. 253а, сообщает портал "Все мы - Россия".

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