83-летний самарец переплыл Волгу на соревнованиях в Нижнем Новгороде
30 июля 2018 11:24
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Станислав Вязовский из Самары, которому недавно исполнилось 83 года принял участие в соревнованиях «STADA VOLGA SWIM 2018», которые сегодня прошли в Нижнем Новгороде. Ветеран был полон решимости достойно выступить и прославить родной Красноярский район и всю Самарскую область. Главная цель Станислава Федоровича — попадание в Книгу рекордов Гиннесса.
- Соревнования на открытой воде проходили на трех дистанциях: 1, 3 и 5 км. Станислав Вязовский выбрал для прохождения 5 км в группе тех, кому за 60. Он был самым возрастным участником. Для того чтобы победить, нужно дважды переплыть Волгу, на ту сторону и обратно к старту заплыва. Станислав занял почетное восьмое место, - рассказали организаторы.
В настоящий момент неизвестно, попал ли спортсмен в Книгу рекордов Гиннесса. В любом случае, как он сам рассказывал «КП-Самара», для него это не последний заплыв. Следующая его мечта — переплыть Керчь.
Отметим, что в 2012 году Станислав уже переплывал Волгу. Также спортсмен выступал на соревнованиях по плаванию в Казани. Там он одержал победу и стал двукратным чемпионом мира, сообщает информационный центр Красноярского района.
Фото: pixabay.com
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