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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

20 июня в Самаре будет проходить тестирование ГТО

19 июня 2018 11:52
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20 июня в Самаре будет проходить тестирование ГТО
В рамках мероприятия пройдет торжественное награждение знаками отличия комплекса ГТО.

20 июня на территории УК «МТЛ Арена» по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии 253а c 18:00 до 20:00 состоится тестирование по выполнению нормативов комплекса ГТО среди жителей по отдельным испытаний:

- «Подтягивание из виса на высокой перекладине»;
- «Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине»;
- «Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу»;
- «Поднимание туловища лежа на спине»;
- «Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье»;
- «Рывок гири 16кг»;
- «Прыжок в длину с места толчком двумя ногами»;
- «Метание теннисного мяча в цель».

В рамках мероприятия пройдет торжественное награждение знаками отличия комплекса ГТО - с 18:00 до 18:30.

Организаторами мероприятия выступают министерство спорта Самарской области и региональный центр тестирования государственного автономного учреждения Самарской области «Организационный центр спортивных мероприятий».

Для записи звоните по телефону 276-96-20.
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