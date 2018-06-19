20 июня в Самаре будет проходить тестирование ГТО

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20 июня на территории УК «МТЛ Арена» по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии 253а c 18:00 до 20:00 состоится тестирование по выполнению нормативов комплекса ГТО среди жителей по отдельным испытаний:- «Подтягивание из виса на высокой перекладине»;- «Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине»;- «Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу»;- «Поднимание туловища лежа на спине»;- «Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье»;- «Рывок гири 16кг»;- «Прыжок в длину с места толчком двумя ногами»;- «Метание теннисного мяча в цель».В рамках мероприятия пройдет торжественное награждение знаками отличия комплекса ГТО - с 18:00 до 18:30.Организаторами мероприятия выступают министерство спорта Самарской области и региональный центр тестирования государственного автономного учреждения Самарской области «Организационный центр спортивных мероприятий».Для записи звоните по телефону 276-96-20.