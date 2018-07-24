28 июля в самарской области стартует фестиваль по пляжным видам спорта "Золотые пески Богатое"

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С 27 по 29 июля в селе Богатое на спортивных площадках на берегу р. Самара в районе озера «Сызганское» состоится открытый областной фестиваль по пляжным видам спорта "Золотые пески Богатое"В программу мероприятия входят соревнования по пляжному футболу и пляжному волейболу. Игры проходят одновременно на 30 волейбольных и 9 футбольных площадках.Команды, занявшие 1,2,3 места, награждаются дипломами. Команда победитель – кубком. Участники команд, занявших 1,2,3 места – дипломами и медалями.В каждой группе пляжного волейбола дипломами награждаются: лучший игрок и самый техничный игрок.В каждой группе пляжного футбола дипломами награждаются: лучший вратарь, лучший защитник, лучший нападающий, лучший игрок, самый техничный игрок и лучший тренер.Открытие - 28 июля в 10:00, сообщает Минспорта региона.