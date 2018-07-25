26 июля состоится товарищеский матч "Крылья Советов" (Самара) - "Сызрань-2003"
25 июля 2018 22:34
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В четверг, 26 июля, на стадионе "Металлург" (ул.Строителей 1) состоится товарищеский матч "Крылья Советов" (Самара) - "Сызрань-2003" (Сызрань). Игра пройдет на главном поле.
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