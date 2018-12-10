10 декабря отмечается Всемирный день футбола
10 декабря 2018 12:46
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10 декабря отмечается Всемирный день футбола! Самарская область по праву считается футбольным регионом: более 70 тыс. занимающихся, 3500 детей в спортшколах, 2 футбольных центра, 3 проф.клуба, команда пляжного футбола, сообщает Минспорта региона. С праздником всех любителей самой популярной игры!
Фото: Дильдина Светлана
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