25 августа в Самарской области стартует забег с препятствиями «Гонка героев»
22 августа 2018 13:44
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25 августа в 9.30 в Самарской области на полигоне «Рощинский» стартует забег с препятствиями «Гонка героев» - военно-спортивное мероприятие, в котором в качестве участников или зрителей смогут принять участие все желающие.
Мероприятие проходит при поддержке Министерства обороны Российской Федерации.
В этом году «Гонка героев» пройдет в третий раз. Организаторы подготовили для участников 8-километровую трассу с 29 испытаниями. Ряд испытаний будут новыми, разработанными конструкторами «Гонки» в 2018 году впервые. Среди испытаний, которые участники проходили в минувшем году, есть полюбившийся многим «Эверест», для прохождения которого необходимо четкое взаимодействие всей команды.
Среди новинок - рукоход «Барабан», где необходимо переместиться с одной платформы до другой. Это индивидуальное соревнование. Другие новые испытания организаторы должны стать для участников сюрпризом. Как обещают инструкторы «Гонки», погружение в атмосферу военных действий будет глубоким: во время прохождения дистанции участники будут слышать звуки разрывов, автоматных очередей и т.д.
В этом году впервые в мероприятии запланировано участие детей от 3 до 12 лет. Для них подготовлена детская трасса протяженностью 600 м с 10 препятствиями.
Среди детских препятствий есть вариации «взрослых» испытаний: забор со сложными перилами, переход по сетке, «испытание моряков» (горизонтальная сетка) и специально разработанные детские конструкции. Имеется также вариант «Эвереста» - «Царь-Гора» высотой чуть более 2 м.
Помимо испытаний, в программе мероприятия показательные выступления Вооруженных Сил Российской Федерации, выставка военной техники и вооружения, концертная программа, развлекательная программа для детей.
Для зрителей и участников будут организованы бесплатные автобусы от ДК им. «Литвинова» и автостанции «Аврора» по следующему расписанию:
- отправка на полигон 08.00-17.00;
- отправка с полигона в город 14.00-21.00;
- интервал движения: 40-50 минут;
- время в пути: 40-60 минут.
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