25 августа в Самарской области состоятся конноспортивные соревнования «Камышла-2018»

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25 августа в Камышлинском районе (при въезде в с.Камышла) состоятся открытые конноспортивные соревнования «Камышла-2018».Организаторами соревнований являются: министерство спорта Самарской области, государственное автономное учреждение Самарской области «Организационный центр спортивных мероприятий» и Администрация муниципального района Камышлинский Самарской области.К участию в соревнованиях допускаются все жители и гости Самарской области. Лицам (жокеям, наездникам), не достигшим 18 лет на момент прохождения мандатной комиссии, необходимо иметь письменное разрешение родителей (опекунов) на участие в соревнованиях, сообщает Минспорта региона.