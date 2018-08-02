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11 августа в Самаре состоится всероссийский День физкультурника

2 августа 2018 10:56
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11 августа в Самаре состоится всероссийский День физкультурника
Начало работы спортивных площадок – в 10:00.

В следующую субботу, 11 августа, в различных субъектах РФ будет отмечаться всероссийский День физкультурника. В Самаре спортивный праздник пройдет на второй очереди набережной Волги. Начало мероприятия – в 10:00.

В рамках празднования Дня физкультурника на набережной Волги (от Маяковского до Полевого спуска) будут организованы концертно-развлекательная программа, мастер-классы, конкурсы, выставки, соревнования (6+).

Предусмотрена работа интерактивных и спортивных площадок: настольный теннис, бокс, танцы, скалолазание, авиамодельный спорт, восточные единоборства, баскетбол, метание ножей, шахматы, пляжный футбол и многое другое. Все желающие смогут попробовать свои силы в выполнении нормативов комплекса ГТО. На площадке «Детская страна» – бесплатные надувные и прыжковые батуты, веселые старты, развлекательные и интерактивные игры.

В мобильной лаборатории «Выбираю здоровье» можно будет пройти тестирование и оценить состояние здоровья, получить консультацию специалиста.

На главной сцене выступят региональные творческие коллективы, спортивные федерации покажут мастер-классы, будут награждены заслуженные специалисты отрасли физкультуры и спорта Самарской области.

Начало работы спортивных площадок – в 10:00.

Торжественная церемония открытия – 11:00.
(Чкаловский спуск набережной реки Волги), сообщает Минспорта региона.

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