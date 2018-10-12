80-летний тренер из Самары стал героем недели по версии проекта «Гордость России»

96

Секрет своего долголетия Николай Петров шутливо умещает в цитату из популярной советской комедии: «Надо, Федя, надо». Именно безукоризненная самодисциплина позволяет ему продолжать подготовку новых чемпионов по дзюдо, несмотря на свой преклонный возраст.Впрочем, он не стесняется называть себя ленивым человеком, который постоянно себя пересиливает. Но именно это и помогает ему бороться с ленью других.Свой профессиональный путь Николай начал в 1956 году, когда по совету друга впервые записался в спортивную секцию по борьбе самбо. Через 5 лет он уже был тренером. В том же 1961-ом году поступил в Высшую школу тренеров, а в 1964-ом был назначен штатным тренером Куйбышевского Областного Совета «Динамо».«Сейчас я работаю только с мастерами спорта, — рассказывает Николай, — время, когда я набирал маленьких детей, прошло. С ними нужно быть и тренером, и воспитателем. В работе с детьми важен тактильный контакт – обнять ребенка, показать ему, потому что мышечные ощущения они остаются. Объяснения забываются, а мышечная память – она на всю жизнь».Среди его выходцев — чемпионами мира по самбо Алексей Шор и Давид Рудман; Дмитрий Шишкин, Игорь Алехин; весьма известные в мире дзюдо спортсмены Виктор Шабанов, Владимир Кудрявцев, Хабиль Бикташев, а также олимпийский чемпион Тагир Хайбулаев.