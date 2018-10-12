80-летний тренер из Самары стал героем недели по версии проекта «Гордость России»
12 октября 2018 11:52
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Секрет своего долголетия Николай Петров шутливо умещает в цитату из популярной советской комедии: «Надо, Федя, надо». Именно безукоризненная самодисциплина позволяет ему продолжать подготовку новых чемпионов по дзюдо, несмотря на свой преклонный возраст.
Впрочем, он не стесняется называть себя ленивым человеком, который постоянно себя пересиливает. Но именно это и помогает ему бороться с ленью других.
Свой профессиональный путь Николай начал в 1956 году, когда по совету друга впервые записался в спортивную секцию по борьбе самбо. Через 5 лет он уже был тренером. В том же 1961-ом году поступил в Высшую школу тренеров, а в 1964-ом был назначен штатным тренером Куйбышевского Областного Совета «Динамо».
«Сейчас я работаю только с мастерами спорта, — рассказывает Николай, — время, когда я набирал маленьких детей, прошло. С ними нужно быть и тренером, и воспитателем. В работе с детьми важен тактильный контакт – обнять ребенка, показать ему, потому что мышечные ощущения они остаются. Объяснения забываются, а мышечная память – она на всю жизнь».
Среди его выходцев — чемпионами мира по самбо Алексей Шор и Давид Рудман; Дмитрий Шишкин, Игорь Алехин; весьма известные в мире дзюдо спортсмены Виктор Шабанов, Владимир Кудрявцев, Хабиль Бикташев, а также олимпийский чемпион Тагир Хайбулаев.
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