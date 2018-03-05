13-14 марта состоится фестиваль баскетбола «Звёзды в Самаре»
5 марта 2018 12:53
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13 и 14 марта в Самарской области под эгидой движения PutinTeam пройдет уникальное спортивное событие – фестиваль баскетбола «Звёзды в Самаре». В нем примут участие легенды советского и российского баскетбола, именитые тренеры, олимпийские чемпионы по баскетболу, актеры фильма «Движение вверх». Запланировано проведение мастер-классов в различных городах региона, автограф- и фотосессии, показательные игры. Кульминацией фестиваля станет «Матч Звезд» с участием VIP-персон Самарской области и почетных гостей праздника.
Инициатива проведения фестиваля баскетбола «Звёзды в Самаре» принадлежит заслуженному мастеру спорта СССР Валерию Тихоненко и заслуженному мастеру спорта России, главному тренеру баскетбольного клуба «Самара» Игорю Грачеву. Мероприятие проводится под эгидой движения Putin Team, объединяющего людей, которые поддерживают Президента РФ Владимира Путина. «В начале февраля игроки и тренерский штаб нашего клуба стали частью движения Putin Team. Мы видим, как при поддержке нашего Президента развивается Россия, и присоединились к команде единомышленников, чтобы внести свой вклад в развитие страны. Уверен, мы вместе, все неравнодушные и по-настоящему заинтересованные люди, сможем сделать очень многое. Идея проведения фестиваля баскетбола «Звёзды в Самаре» заключается в том, чтобы поддержать Putin Team, популяризировать баскетбол и спорт в целом, приобщить молодежь к здоровому образу жизни»,- отметил Игорь Грачев.
Фестиваль организуется баскетбольным клубом «Самара» совместно с Федерацией баскетбола Самарской области. Уникальное для нашей губернии мероприятие состоится 13 и 14 марта. В наш город приедут прославленные баскетболисты разных лет, которые своим личным примером в очередной раз докажут, что баскетбол – это лучшая игра с мячом! В рамках фестиваля состоятся мастер-классы, в которых примут участие воспитанники всех ведущих спортивных школ региона, а также тренерский семинар - его проведет известный российский специалист.
Состав участников фестиваля включает легенд советского и российского баскетбола, чемпионов России и Европы, победителей Олимпийских игр, именитых тренеров, руководителей лиги ВТБ и Федерации баскетбола Самарской области, воспитанников самарского баскетбола, бывших игроков и тренеров клубов ВБМ-СГАУ, «ЦСК ВВС - Самара» и «Красные Крылья», действующих баскетболистов, актеров нашумевшего фильма «Движение вверх». Полный состав гостей фестиваля будет объявлен в самое ближайшее время.
Кульминацией фестиваля станет выставочный матч, который состоится 14 марта в самарском спортивном комплексе «МТЛ Арена». Болельщиков ждет красочное шоу и развлекательная программа. В игре примут участие почетные гости фестиваля и VIP–персоны Самарской области.
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