11-12 августа в Самаре пройдёт ТРАК ТУР- 2018.
9 августа 2018 10:47
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Harley-Davidson Truck Tour – это знаменитый трак, нагруженный новейшими байками, готовыми сорваться с места и взбудоражить своим ревом всю Самару!
Два дня на специальной площадке всем гостям представится уникальная возможность совершить тест-драйв любой представленной модели (18+)!
В последние годы мотоцикл набирает всё большую популярность и становится полноценным участником дорожного движения, без которого уже нельзя представить Самару. Поэтому целью мероприятия является привлечение внимания к мотодвижению, к правилам безопасности на дороге.
Мероприятие организовано в формате городского фестиваля, и кроме тест-драйва на площадке организовано выступление рок-музыкантов, различные тематические зоны. Завершением каждого дня станет концерт Юлии Чичериной в Bar Route66, который располагается на втором этаже дилерского центра Harley-Davidson.
Участниками фестиваля – горожане, мотосообщества Самары, представители бизнеса и власти.
Ссылка на страницу ВК: https://vk.com/harleydavidson_tracktour_samara
Трак Тур Harley-Davidson состоится 11-12 августа, с 10.00 - 20.00 по адресу: г. Самара, ул Авроры, 154. Телефон: (846)201-21-66
Фото: pixabay.com
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