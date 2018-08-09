11-12 августа в Самаре пройдёт ТРАК ТУР- 2018.

91

Harley-Davidson Truck Tour – это знаменитый трак, нагруженный новейшими байками, готовыми сорваться с места и взбудоражить своим ревом всю Самару!Два дня на специальной площадке всем гостям представится уникальная возможность совершить тест-драйв любой представленной модели (18+)!В последние годы мотоцикл набирает всё большую популярность и становится полноценным участником дорожного движения, без которого уже нельзя представить Самару. Поэтому целью мероприятия является привлечение внимания к мотодвижению, к правилам безопасности на дороге.Мероприятие организовано в формате городского фестиваля, и кроме тест-драйва на площадке организовано выступление рок-музыкантов, различные тематические зоны. Завершением каждого дня станет концерт Юлии Чичериной в Bar Route66, который располагается на втором этаже дилерского центра Harley-Davidson.Участниками фестиваля – горожане, мотосообщества Самары, представители бизнеса и власти.Ссылка на страницу ВК: https://vk.com/harleydavidson_tracktour_samaraТрак Тур Harley-Davidson состоится 11-12 августа, с 10.00 - 20.00 по адресу: г. Самара, ул Авроры, 154. Телефон: (846)201-21-66

Фото: pixabay.com