Застройщик «Волгаря» хочет решить свои насущные проблемы на средства городского и областного бюджетов?
6 февраля 2019 10:06
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Во-первых, признать холодную воду, подаваемую в их дома ООО «СКС», не питьевой, а технической и не взимать плату за неё. То есть оказывать им эту услугу безвозмездно. Основание – заключение Роспотребнадзора, которому активисты возили воду на анализ, о том, что артезианская вода имеет несколько повышенную жёсткость – 15 единиц вместо предельно-допустимых 10. К слову, в Новокуйбышевске этот показатель равен 20. Всем известно, что убирается жёсткость воды элементарным кипячением. Но жители Волгаря непреклонны: кипятить не будем, платить не хотим!
Что касается экологии, то здесь активисты требовали признать их район неблагополучным из-за большого количества промышленных предприятий по периметру жилой застройки и за счёт города или области и вне очереди (а здесь право первенства у Волгаря готов оспорить каждый район Самары!) установить на их территории стационарный экологический пост для мониторинга воздуха.
Причём, ни много ни мало, а за 30 млн руб. При этом неравнодушные граждане оперировали аргументами, которые не оставят равнодушным даже завзятого циника: обеспокоенность за здоровье своё и своих детей, ведь, по словам членов инициативной группы, в Волгаре людей рвёт от запахов и они падают в обмороки от отравлений.
Однако официальная медицина не столь эмоциональна. По данным статистики Министерства здравоохранения Самарской области за всю историю Куйбышевского района и Волгаря здесь не было зафиксировано ни одного обращения в поликлиники района или скорую помощь с жалобами или симптомами ухудшения здоровья в результате воздействия каких бы то ни было выбросов.
Как и не было отмечено роста или специфических диагнозов ни у детей, ни у взрослых. Наоборот, с точки зрения роста хронических заболеваний неблагополучными медики считают другие районы Самары – Промышленной, Кировский, Советский.
Визит накануне Новогодних праздников в ЖК «Волгарь» губернатора Самарской области Д. Азаров, возбуждённые активисты, конечно же, не оставили без внимания. Азаров уверил их, что вопрос с приобретением стационарного поста в правительстве губернии сейчас решается.
Более того, по поручению губернатора с января на территории микрорайона организованы маршрутные наблюдения за качеством атмосферного воздуха силами лаборатории министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.
При анализе проб по семи ингредиентам, характерным для промышленных и коммунальных предприятий, превышения предельно-допустимых концентраций не выявлено. Так же не выявляют превышения ПДК и ежедневный мониторинг Поста наблюдения за загрязнениями атмосферного воздуха №8 Приволжского росгидромета, действующего в Куйбышевском районе, и мобильный экологический пост АО «КНПЗ», который оперативно, и днём, и ночью, проводит анализ атмосферного воздуха.
К слову, подобную воинственную позицию занимают далеко не все жители Куйбышевского района. Например, жителей 116 км, дома которых находятся далеко от очистных сооружений, проблема неприятных запахов не касается вовсе.
Да и 99% проживающих в ЖК «Волгарь», устали от такой активности своих соседей, когда даже туман, природное явление, распространённое в низинной местности с озёрами, преподносится в соцсетях как смертельная опасность. Как тут не поддаться массовому психозу?!
Интересна позиция застройщика Волгаря, рискнувшего возвести дома в центре промзоны, где действует множество крупных и мелких предприятий. И если с крупными организациями всё более-менее понятно: они открыто ведут свою деятельность, доступны любым проверяющим организациям, предоставляют свои данные и органам власти, и общественности, то вот мелкие зачастую не имеют даже статуса юридического лица и не афишируют, чем и как они занимаются за своими высокими заборами!
Создаётся впечатление, что возросшая первые за десять лет существования района активность инициативной группы (некоторые из её членов даже не имеют здесь прописку и, очевидно, не живут в нём!) и начало строительства в Волгаре нового дома бизнес-класса – не случайное совпадение.
Похоже, что руками инициативной группы и на средства городского и областного бюджетов застройщик хочет решить свои насущные проблемы: модернизировать канализацию, систему водоснабжения, организовать контроль за атмосферным воздухом, построить дороги. А заодно «закошмарить» проверками весь бизнес в округе. Лишь бы инициативной группе спалось спокойно…
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