Самарский МФЦ: итоги 2018
19 декабря 2018 09:12
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Минувший год стал для посетителей самарского МФЦ («Мои документы») полным новшеств. Они коснулись как перечня предоставляемых услуг, так и офисов «Мои документы».
Для предпринимателей города приятной новостью стало открытие Центра оказания услуг для бизнеса (Садовая, 247). Вдобавок на территории самарского МФЦ продолжено оказание услуг Корпорации МСП в части информирования по закупкам, финансовой поддержки, подбора объектов недвижимости, записи на тренинги, регистрации на Портале Бизнес-навигатор.
В этом же году открылся и новый Центр №15 по адресу: ул.Молодогвардейская, 15/Венцека, 65, ориентированный на максимально доступное и комфортное получение всех государственных и муниципальных услуг, которые можно получить на базе МФЦ, для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Пополнился и перечень услуг, оказываемых на базе МФЦ:
- организация выдачи паспортов гражданина РФ, удостоверяющих личность гражданина РФ за пределами территории РФ, сроком на 5 лет (в 2017 году эта услуга оказывалась только в части приёма документов)
- организация приема и выдачи паспортов гражданина РФ, удостоверяющих личность гражданина РФ за пределами территории РФ, сроком на 10 лет;
- продолжается развитие и популяризация оказания услуг в электронном виде в части предоставления информации (ФССП, ПФР, ФНС).
- с мая 2018г. на территории МФЦ осуществляется прием документов по государственным услугам Росимущества расширен перечень муниципальных услуг Департамента управления имуществом городского округа Самара, предоставляемых на базе МФЦ.
Эти достижения были бы невозможны без высокого профессионализма сотрудников центров «Мои документы». Свидетельством этому стало подведение итогов регионального конкурса "Лучший многофункциональный центр Самарской области" в номинации "Лучший универсальный специалист МФЦ", где главный специалист службы приёма и выдачи документов Алсу Габидуллина заняла второе место.
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