Широкая Масленица-2018 в Самаре: обзор масленичных гуляний

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На ул. Ленинградской (в районе пересечения с Чапаевской) провожать зиму начнут с 11:00.

Народные гулянья в парке им. Гагарина, парке Дружбы и сквере «Дубовая роща» (Волгарь, вдоль улицы Осетинской) стартуют также в 11:00. В парке «Дружбы» будут не обычные традиционные гулянья, а пельменно-масленичные. Гости парка в этот день не просто весело проводят зиму, а отменно по-пельменному. Они побывают на вкусном и сочном Дне пельменя от журнала «Телесемь» и компании «Кухмастер». Все желающие смогут посоревноваться в скорости поедания традиционного русского блюда, согреться стаканчиком безалкогольного глинтвейна и, конечно же, принять участие в бесплатной дегустации настоящих уральских пельменей ручной лепки от «Уральского Фермера». В программе гуляний: выступления творческих коллективов, конкурсы с подарками, массовые катания на катке, показательные выступления конно-спортивного клуба «Буденовец», оригинальные фотозоны, ярмарочные угощения.

- Жителей Самарского района ожидают дворовые масленичные мероприятия: в 14:00 – ул. Степана Разина, 44, в 15:00 – Пионерская, 100 и М. Горького, 103.

- На площади Кирова праздновать начнут с 12:00, в Зубчаниновке возле местного дома культуры (ул. Невского, 95) – в 11:30, возле ДК «Луч» (Магистральная, 133) в 12:30.

- В Куйбышевском районе (ДК «Нефтяник») горожан ждут на гулянья с 12:00. В праздничной программе: театрализованное представление, традиционные русские забавы, конкурсы, катание на лошадях, блинные угощения.

- Литературный музей 18 февраля в 12:00 приглашает школьников на интерактивное занятие «Масленица блинная, сытная, старинная». Маленьких гостей ждут игры, песни, создание настоящего чучела, постройка снежного городка и угощение блинами. Семейный билет – 150 рублей.

Масленица – яркий и шумный праздник: целую неделю люди веселятся, ходят друг к другу в гости и, конечно, угощаются блинами с различными начинками. В 2018 году масленичная неделя - с 12 по 18 февраля. Проводят зиму самарцы как всегда широко и весело. Горожан ожидает настоящий гастрономический праздник.В этом году праздновать Масленицу в столице губернии будут на нескольких городских площадках. Основные гулянья пройдут на площади им. Куйбышева. Здесь празднества запланированы 18 февраля с 12:00 до 17:00 часов. Сжигать чучело Масленицы не будут, но полюбоваться «Масленой» и поводить вокруг нее праздничные хороводы все же удастся. Гостей будет ждать большой концерт, выступление творческих проектов «Играй, гармонь любимая!» и «Душа баяна», настоящих русских богатырей, избушки с блинами и чаем, 4-метровый «Самарский самовар», игры и костюмированное представление. Не обойдется, конечно же, и без традиционных русских забав: «бой на подушках», гиревой аттракцион, перетягивание каната, ходьба на ходулях, масленичный столб. Все желающие смогут совершенно бесплатно покататься на «ватрушках» на ледовой горке и полакомиться горячими масленичными блинами. Также самарцев и гостей города ждет выставка-ярмарка «Город мастеров». 16, 17 и 18 февраля, с 12:00 до 20:00 всех маленьких горожан ждут в «Усадьбе Деда Мороза», вход - свободный. Для них подготовлены специальные интерактивные игры, знакомство с жилищем доброго волшебника, а в гости к Деду Морозу и Снегурочке придет Весна.Также масленичные гулянья пройдут и в других районах Самары: