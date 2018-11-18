Я нашел ошибку
Главные новости: 
По словам матери девушки, дочь хотела
Попала в реанимацию. В Москве борются за жизнь пациентки после ринопластики
Представитель Кремля отметил, что на чтение художественной литературы у президента остаётся мало времени.
Песков рассказал, чем занимается Путин во время долгих перелётов
Теперь место металлического цилиндра из платины и иридия займёт формула, основанная на квантовой физике.
Во Франции утвердили новый эталон килограмма
Результаты голосования на тему восстановления памятника Александру II и переименования площади Революции в Алексеевскую?
Результаты голосования на тему восстановления памятника Александру II и переименования площади Революции в Алексеевскую?
Сейчас наша команда входит в тройку лидеров чемпионата.
БК "Самара" в матче чемпионата Суперлиги переиграла столичную МБА - 77:54
По её мнению, благодаря этому экзамену у ребят из провинции появляется возможность поступить в престижные вузы.
Васильева посоветовала родителям перестать пугать и пугаться ЕГЭ
За присвоение Курумочу дополнительного имени проголосовало более 23 тысяч россиян
Голосование "Великие имена России" продолжится до 30 ноября
В 250 магазинов по всей стране поступают жареные кузнечики.
Похрустеть вместо чипсов. В супермаркетах Британии начали продавать кузнечиков
сегодня  Воскресенье,18 ноября, 22:33
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -3 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 18/11:
USD 65.99
-0.63
EUR 74.9
-0.64
Искать
Новости /  Общество /  Социум /  Самарско-Тольяттинская агломерация  

Результаты голосования на тему восстановления памятника Александру II и переименования площади Революции в Алексеевскую?

18 ноября 2018 21:06
135
Результаты голосования на тему восстановления памятника Александру II и переименования площади Революции в Алексеевскую?
Редакция НИАСам с14 ноября по 18 ноября 2018г. проводила опрос на тему: "Вы за то, чтобы восстановить памятник Александру II и переименовать площадь Революции в Алексеевскую?"

Па́мятник Алекса́ндру II — ранее существовавшая достопримечательность Самары. Был построен в 1889 году по проекту В. И. Шервуда. В 1927 году бронзовая скульптура Александра II была заменена на скульптуру В. И. Ленина.

Данные из википедии
Импратор на скульптуре был изображён стоящим в форменном пальто и фуражке. Скульптура была сделана из бронзы. На постаменте памятника, у ног императора, автор запечатлел четыре исторических сюжета, олицетворяющие собой четыре величайших события царствования Александра II: освобождение крестьян от крепостной зависимости, покорение Кавказа, освобождение братьев-славян от турецкого ига и присоединение к Российской империи обширных районов Средней Азии. Ещё на двух щитах золотом здесь были прописаны и некоторые другие деяния царя-реформатора. В их числе — присоединение к России Приамурского края, отмена телесных наказаний, создание земских учреждений, гласное судопроизводство, всесословная воинская повинность. Все фигуры мемориала были выполнены из чеканной бронзы, а пьедестал — из финского гранита. С момента открытия памятника Алексеевская площадь стала главной площадью Самары, где в выходные дни любили прогуливаться сотни жителей города. Сюда не только приходили жители соседних кварталов, но и целыми семьями приезжали с городских окраин и даже из сельской глубинки. Сама же Алексеевская площадь считалась наиболее благоустроенной в городе, а постоянно работающий в летнее время фонтан долгие годы и вовсе был единственным в Самаре.

Приезжавшие в Самару путешественники отмечали, что это был лучший памятник императору из тех, что стояли в волжских городах. До революции это был единственный памятник в Самаре. Кроме него, в городе имелись лишь бюсты отдельным купцам, отличавшимся своей благотворительностью и общественной деятельностью.

В 1895 году через Алексеевскую площадь прошла линия конной железной дороги (конки), которая огибала прилегающий к памятнику сквер. Спустя ещё 20 лет к мемориалу были проведены также и трамвайные рельсы, которые шли вниз по Заводской улице (ныне улица Венцека) и заканчивались тупиком у самарских пристаней.

После революции

В 1917 году, вскоре после отречения от престола Николая II, памятник Александру II на Алексеевской площади был забит досками. В таком виде он встретил приход власти Комуча, при котором скульптура императора вновь была открыта и предстала взору горожан. Однако почти сразу же после возвращения в Самару большевиков скульптура императора и все бронзовые детали памятника были сняты и отправлены на переплавку (по одной из версий), а саму Алексеевскую площадь новые городские власти переименовали в площадь Революции. Постамент без скульптуры и элементов декора возвышался над опустевшим сквером вплоть до 7 ноября 1927 года, когда на нём установили бронзовую фигуру В. И. Ленина работы скульптора М. Г. Манизер.

Версии о судьбе скульптуры императора

Выдвигалось три версии того, что произошло со скульптурой Александра II после того, как она была снята с постамента.
Перед самым уходом солдат чехословацкого корпуса из Самары он был спрятан одним из самарских купцов в подвале своего дома.
Захватившие Самару большевики в революционном угаре утопили памятник в Волге.

Памятник был переплавлен. При этом якобы сохранилась голова самодержца, которая, по сообщениям очевидцев, в первой половине 1960-х годов находилась в Куйбышевском суворовском военном училище.

При этом документальных подтверждений ни одной из этих версий на данный момент не найдено, хотя первые две из них ныне считаются краеведами несостоятельными.

Инициатива о возрождении памятника

В Самаре существует движение, ратующее за восстановление памятника Александру. При этом фигуру Ленина предлагается перенести в Загородный парк или к зданию областного суда, где Ленин работал помощником адвоката. Инициативу восстановления памятника поддержал и губернатор Самары Дмитрий Азаров, представители от ЛДПР и самарский скульптор Николай Куклев. По некоторым оценкам, это обойдется в 150 миллионов рублей. Против данной инициативы выступает местное отделение КПРФ.

Результаты голосования:

 За переименование - 88 голосов
Против - 59
Воздержались от ответа - 12

Всего голосов -159


 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
18 ноября 2018  19:26
За присвоение Курумочу дополнительного имени проголосовало более 23 тысяч россиян
Голосование "Великие имена России" продолжится до 30 ноября
За присвоение Курумочу дополнительного имени проголосовало более 23 тысяч россиян.  Социум
451
18 ноября 2018  17:15
Высший пилотаж.
Русские Витязи и "фирменный" ангел. Видео
 Высший пилотаж. Социум
313
18 ноября 2018  15:44
Для 90% молодых жителей РФ Интернет — незаменимый или важный источник образовательной и профессиональной информации.
Почти 80% молодёжи в России проводят в Сети более четырёх часов в день
 Для 90% молодых жителей РФ Интернет — незаменимый или важный источник образовательной и профессиональной информации.  Социум
167
Весь список

Здравоохранение
18 ноября 2018  21:50
По словам матери девушки, дочь хотела
Попала в реанимацию. В Москве борются за жизнь пациентки после ринопластики
По словам матери девушки, дочь хотела "чуть-чуть поправить носик".  Здравоохранение
1
17 ноября 2018  18:59
По версии следствия, она дала указание медперсоналу сделать всё возможное, чтобы ребёнок не выжил.
Суд арестовал главврача за смертельный приказ не давать лекарство новорождённому
По версии следствия, она дала указание медперсоналу сделать всё возможное, чтобы ребёнок не выжил.  Здравоохранение
509
17 ноября 2018  11:34
Диетологи назвали простые способы избавиться от «пивного» живот
Диетологи назвали простые способы избавиться от «пивного» живота
Специалисты советуют обратить внимание на протеиновую диету. Здравоохранение
639
Весь список
Новости медицины
16 ноября 2018  10:00
Специалисты больницы им. Н.И. Пирогова провели прием пациентов в «Большеглушицкой ЦРБ»
Специалисты больницы им. Н.И. Пирогова провели прием пациентов в «Большеглушицкой ЦРБ»
 В четверг, 15 ноября, состоялся выезд «узких» медицинских специалистов ГБУЗ «Самарская городская клиническая больница №1 им. Н.И. Пирогова» в ГБУЗ... Новости медицины
202
6 ноября 2018  21:53
Все, что вы хотели знать о сиалисе, но боялись спросить
 К сожалению, отношение к теме секса в нашем обществе по-прежнему остается сложным, и напрямую обсуждать свои проблемы не принято.  Новости медицины
266
29 октября 2018  22:09
Для чего нужны таблетки Виагра для мужчин?
 Узнайте для чего нужны таблетки Виагра для мужчин и как они помогают решать проблемы с эректильной дисфункцией. Новости медицины
334
Весь список
Туризм
14 ноября 2018  15:07
Количество турагентств в Самаре за четыре года сократилось на 18%
Количество турагентств в Самаре за четыре года сократилось на 18%
В целом в миллионниках больше всего офисов турагентств закрылось с октября 2014 по октябрь 2015 года. Туризм
323
29 октября 2018  09:48
Самара входит в топ-3 популярных городов у туристов в Приволжском федеральном округе
Самара входит в топ-3 популярных городов у туристов в ПФО
Рейтинг подготовлен по данным броней отелей и апартаментов в этом году.  Туризм
511
24 октября 2018  12:47
Четверть путешественников признались, что лучший отпуск осенью — это отдых дома с котом
Четверть путешественников признались, что лучший отпуск осенью — это отдых дома с котом
В десятке самых популярных направлений этой осенью по России оказалась Самара. Туризм
412
Весь список
Образование
18 ноября 2018  19:50
По её мнению, благодаря этому экзамену у ребят из провинции появляется возможность поступить в престижные вузы.
Васильева посоветовала родителям перестать пугать и пугаться ЕГЭ
По её мнению, благодаря этому экзамену у ребят из провинции появляется возможность поступить в престижные вузы.  Образование
288
14 ноября 2018  15:46
В Самаре состоится Всероссийская научная конференция «Пятые Гротовские чтения»
В Самаре состоится Всероссийская научная конференция «Пятые Гротовские чтения»
Одна из основных ее целей – стимулировать интерес к истории Самарского края через историю России. Образование
344
13 ноября 2018  10:46
Самарских школьников научат делать осознанный выбор
Самарских школьников научат делать осознанный выбор
А преподавателей научат помогать школьникам в выборе будущей профессии. Образование
271
Весь список

Культура
17 ноября 2018  20:58
Форум подарил встречи с легендарными деятелями искусств, коллегами из других стран и регионов.
Завершает работу Международный культурный форум в Санкт-Петербурге
Форум подарил встречи с легендарными деятелями искусств, коллегами из других стран и регионов.    Культура
534
16 ноября 2018  13:44
Выставка изданий расскажет о творчестве писателя Александра Солженицына и о его пребывании в Самаре
Выставка изданий расскажет о творчестве писателя Александра Солженицына и о его пребывании в Самаре
Экспозиция разместится в областной библиотеке. Культура
275
16 ноября 2018  11:44
Премьера нового балета для всей семьи состоится в Самарском театре оперы и балета
Премьера нового балета для всей семьи состоится в Самарском театре оперы и балета
Он основан на сказке «Приключения Чиполлино». Культура
218
Весь список
Мода
26 октября 2018  22:36
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
 Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
247
16 августа 2018  01:30
Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
 Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году.  Мода
609
10 января 2018  17:11
Простые футболки - особенности выбора
Простые футболки - особенности выбора
 Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования.   Мода
1643
Весь список


Видео
14 ноября 2018  12:52
В Индонезии
В Индонезии "взбесилось" колесо обозрения, переворачивая кабинки с людьми
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону.
В мире
372
9 ноября 2018  11:22
В «Самарской области в магазине упала витрина с алкоголем: видео К счастью, никто не пострадал.
В «Самарской области в магазине обрушилась витрина с алкоголем: видео К счастью, никто не пострадал.
К счастью, никто не пострадал.
Происшествия
352
24 октября 2018  12:44
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
Происшествия
830
21 октября 2018  11:26
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт Под асфальтом был кипяток.
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт
Под асфальтом был кипяток.
Происшествия
906
12 октября 2018  09:35
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
Работнице нужно заботиться об уличных кошках.
Социум
871
9 октября 2018  11:33
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
 За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд.
В стране
904
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
759
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
775
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1180
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1546
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1602
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
2733
Весь список

Мероприятия
Полуфинал КВН на кубок Министра обороны РФ впервые прошел в Самаре
В Самаре отметят День рождение режиссера Эльдара Рязанова
В Самаре состоится матч любительского футбола «Уличный красава»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные