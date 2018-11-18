Результаты голосования на тему восстановления памятника Александру II и переименования площади Революции в Алексеевскую?

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Па́мятник Алекса́ндру II — ранее существовавшая достопримечательность Самары. Был построен в 1889 году по проекту В. И. Шервуда. В 1927 году бронзовая скульптура Александра II была заменена на скульптуру В. И. Ленина.Импратор на скульптуре был изображён стоящим в форменном пальто и фуражке. Скульптура была сделана из бронзы. На постаменте памятника, у ног императора, автор запечатлел четыре исторических сюжета, олицетворяющие собой четыре величайших события царствования Александра II: освобождение крестьян от крепостной зависимости, покорение Кавказа, освобождение братьев-славян от турецкого ига и присоединение к Российской империи обширных районов Средней Азии. Ещё на двух щитах золотом здесь были прописаны и некоторые другие деяния царя-реформатора. В их числе — присоединение к России Приамурского края, отмена телесных наказаний, создание земских учреждений, гласное судопроизводство, всесословная воинская повинность. Все фигуры мемориала были выполнены из чеканной бронзы, а пьедестал — из финского гранита. С момента открытия памятника Алексеевская площадь стала главной площадью Самары, где в выходные дни любили прогуливаться сотни жителей города. Сюда не только приходили жители соседних кварталов, но и целыми семьями приезжали с городских окраин и даже из сельской глубинки. Сама же Алексеевская площадь считалась наиболее благоустроенной в городе, а постоянно работающий в летнее время фонтан долгие годы и вовсе был единственным в Самаре.Приезжавшие в Самару путешественники отмечали, что это был лучший памятник императору из тех, что стояли в волжских городах. До революции это был единственный памятник в Самаре. Кроме него, в городе имелись лишь бюсты отдельным купцам, отличавшимся своей благотворительностью и общественной деятельностью.В 1895 году через Алексеевскую площадь прошла линия конной железной дороги (конки), которая огибала прилегающий к памятнику сквер. Спустя ещё 20 лет к мемориалу были проведены также и трамвайные рельсы, которые шли вниз по Заводской улице (ныне улица Венцека) и заканчивались тупиком у самарских пристаней.В 1917 году, вскоре после отречения от престола Николая II, памятник Александру II на Алексеевской площади был забит досками. В таком виде он встретил приход власти Комуча, при котором скульптура императора вновь была открыта и предстала взору горожан. Однако почти сразу же после возвращения в Самару большевиков скульптура императора и все бронзовые детали памятника были сняты и отправлены на переплавку (по одной из версий), а саму Алексеевскую площадь новые городские власти переименовали в площадь Революции. Постамент без скульптуры и элементов декора возвышался над опустевшим сквером вплоть до 7 ноября 1927 года, когда на нём установили бронзовую фигуру В. И. Ленина работы скульптора М. Г. Манизер.Выдвигалось три версии того, что произошло со скульптурой Александра II после того, как она была снята с постамента.Перед самым уходом солдат чехословацкого корпуса из Самары он был спрятан одним из самарских купцов в подвале своего дома.Захватившие Самару большевики в революционном угаре утопили памятник в Волге.Памятник был переплавлен. При этом якобы сохранилась голова самодержца, которая, по сообщениям очевидцев, в первой половине 1960-х годов находилась в Куйбышевском суворовском военном училище.При этом документальных подтверждений ни одной из этих версий на данный момент не найдено, хотя первые две из них ныне считаются краеведами несостоятельными.В Самаре существует движение, ратующее за восстановление памятника Александру. При этом фигуру Ленина предлагается перенести в Загородный парк или к зданию областного суда, где Ленин работал помощником адвоката. Инициативу восстановления памятника поддержал и губернатор Самары Дмитрий Азаров, представители от ЛДПР и самарский скульптор Николай Куклев. По некоторым оценкам, это обойдется в 150 миллионов рублей. Против данной инициативы выступает местное отделение КПРФ.За переименование - 88 голосовПротив - 59Воздержались от ответа - 12Всего голосов -159