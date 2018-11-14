Проголосуй! Вы за то, чтобы восстановить памятник Александру II и переименовать площадь Революции в Алексеевскую?
14 ноября 2018 08:48
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Данные из википедии
Импратор на скульптуре был изображён стоящим в форменном пальто и фуражке. Скульптура была сделана из бронзы. На постаменте памятника, у ног императора, автор запечатлел четыре исторических сюжета, олицетворяющие собой четыре величайших события царствования Александра II: освобождение крестьян от крепостной зависимости, покорение Кавказа, освобождение братьев-славян от турецкого ига и присоединение к Российской империи обширных районов Средней Азии. Ещё на двух щитах золотом здесь были прописаны и некоторые другие деяния царя-реформатора. В их числе — присоединение к России Приамурского края, отмена телесных наказаний, создание земских учреждений, гласное судопроизводство, всесословная воинская повинность. Все фигуры мемориала были выполнены из чеканной бронзы, а пьедестал — из финского гранита. С момента открытия памятника Алексеевская площадь стала главной площадью Самары, где в выходные дни любили прогуливаться сотни жителей города. Сюда не только приходили жители соседних кварталов, но и целыми семьями приезжали с городских окраин и даже из сельской глубинки. Сама же Алексеевская площадь считалась наиболее благоустроенной в городе, а постоянно работающий в летнее время фонтан долгие годы и вовсе был единственным в Самаре.
Приезжавшие в Самару путешественники отмечали, что это был лучший памятник императору из тех, что стояли в волжских городах. До революции это был единственный памятник в Самаре. Кроме него, в городе имелись лишь бюсты отдельным купцам, отличавшимся своей благотворительностью и общественной деятельностью.
В 1895 году через Алексеевскую площадь прошла линия конной железной дороги (конки), которая огибала прилегающий к памятнику сквер. Спустя ещё 20 лет к мемориалу были проведены также и трамвайные рельсы, которые шли вниз по Заводской улице (ныне улица Венцека) и заканчивались тупиком у самарских пристаней.
После революции
В 1917 году, вскоре после отречения от престола Николая II, памятник Александру II на Алексеевской площади был забит досками. В таком виде он встретил приход власти Комуча, при котором скульптура императора вновь была открыта и предстала взору горожан. Однако почти сразу же после возвращения в Самару большевиков скульптура императора и все бронзовые детали памятника были сняты и отправлены на переплавку (по одной из версий), а саму Алексеевскую площадь новые городские власти переименовали в площадь Революции. Постамент без скульптуры и элементов декора возвышался над опустевшим сквером вплоть до 7 ноября 1927 года, когда на нём установили бронзовую фигуру В. И. Ленина работы скульптора М. Г. Манизер.
Версии о судьбе скульптуры императора
Выдвигалось три версии того, что произошло со скульптурой Александра II после того, как она была снята с постамента.
- Перед самым уходом солдат чехословацкого корпуса из Самары он был спрятан одним из самарских купцов в подвале своего дома.
- Захватившие Самару большевики в революционном угаре утопили памятник в Волге.
- Памятник был переплавлен. При этом якобы сохранилась голова самодержца, которая, по сообщениям очевидцев, в первой половине 1960-х годов находилась в Куйбышевском суворовском военном училище.
Инициатива о возрождении памятника
В Самаре существует движение, ратующее за восстановление памятника Александру. При этом фигуру Ленина предлагается перенести в Загородный парк или к зданию областного суда, где Ленин работал помощником адвоката. Инициативу восстановления памятника поддержал и губернатор Самары Дмитрий Азаров, представители от ЛДПР и самарский скульптор Николай Куклев. По некоторым оценкам, это обойдется в 150 миллионов рублей. Против данной инициативы выступает местное отделение КПРФ.
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