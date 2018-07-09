Подведены итоги Премии «Медиа-Менеджер России – 2018». В Самару едет награда!

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5 июля 2018 года в Москве состоялось главное событие в сфере медиабизнеса – церемония вручения XVIII Национальной Премии «Медиа-Менеджер России – 2018».Премия «Медиа-Менеджер России» вручается с 2001 года и считается профессиональной и авторитетной оценкой современных достижений отечественного медиабизнеса.В этом году на престижную награду были номинированы 115 лучших топ-менеджеров компаний, а сама премия насчитывала 15 номинаций. Номинантов оценивали в четыре тура, в голосовании приняли участие общественные организации, члены Экспертного Совета (450 человек), члены Жюри и члены Попечительского Совета Премии. Более 60 лауреатов получили награды.Лауреатом в номинации «Печатные СМИ» стал. Руководитель самарской компании получил награду «За эффективное управление и укрепление лидирующих позиций проекта «Антенна - Телесемь» на региональном рынке Самарской области».Впервые за последние пять лет премии лауреатом становится наш соотечественник из Самары!Подробности на официальном сайте Премии: www.media-manager.ru