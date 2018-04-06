Когда забронировать путевку для своего ребенка в летний оздоровительный лагерь (сезон 2018 года)

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• при размещении в корпусе с удобствами (туалет, душ) в номере «родительский взнос» дополнительно увеличивается на 10%;

• при размещении в корпусе с удобствами на этаже «родительский взнос» дополнительно увеличивается на 5%.



Таким образом, «родительский взнос» за путевку в летний оздоровительный лагерь составит минимум 30%, максимум – 40%.