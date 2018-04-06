Когда забронировать путевку для своего ребенка в летний оздоровительный лагерь (сезон 2018 года)
6 апреля 2018 13:18
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Размер оплаты путёвки для ребёнка в летний оздоровительный лагерь:
«родительский взнос» за путёвку в летний оздоровительный лагерь для детей Самарской области (за исключением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) составит 30% от стоимости путёвки, утверждённой Правительством Самарской области, остальные 70% оплачивает областной бюджет.
При желании «родительский взнос» может быть увеличен, но не более чем на 10% от стоимости путевки – если в летнем оздоровительном лагере есть такие условия по уровню комфортности:
• при размещении в корпусе с удобствами (туалет, душ) в номере «родительский взнос» дополнительно увеличивается на 10%;
• при размещении в корпусе с удобствами на этаже «родительский взнос» дополнительно увеличивается на 5%.
Таким образом, «родительский взнос» за путевку в летний оздоровительный лагерь составит минимум 30%, максимум – 40%.
• при размещении в корпусе с удобствами на этаже «родительский взнос» дополнительно увеличивается на 5%.
Таким образом, «родительский взнос» за путевку в летний оздоровительный лагерь составит минимум 30%, максимум – 40%.
Примерная стоимость путёвок и размер «родительского взноса» в 2018 году:
- в летний загородный оздоровительный лагерь:
- в санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия:
Путёвки бронируются для детей Самарской области (за исключением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) только на летний период 2018 года. Информацию о местах отдыха можно узнать на портале suprema63.ru.
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