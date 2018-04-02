КАК ЗАБРОНИРОВАТЬ РЕБЕНКУ МЕСТО В ЛЕТНЕМ ЛАГЕРЕ ОТДЫХА

185

Обратившись в Центры обслуживания (информация об их адресах и режиме работы доступна на Социальном портале suprema63.ru, в разделе «Организация отдыха и оздоровления детей»);

Пройдя регистрацию непосредственно на портале «Госуслуги» (https://esia.gosuslugi.ru/registration/);

Также возможна регистрация пользователя при личном обращении в МФЦ – услуга «Регистрация ЕСИА», в этом случае будет сразу создана подтвержденная учетная запись.

• указать СНИЛС и данные документа, удостоверяющего личность,

• на выбор: номер мобильного телефона или адрес электронной почты.

посредством получения кода подтверждения личности (информация об их адресах и режиме работы доступна на Социальном портале suprema63.ru, в разделе «Организация отдыха и оздоровления детей»)

посредством подтверждения личности в Центрах обслуживания (информацию об их адресах и режиме работы можно уточнить по ссылке https://www.gosuslugi.ru/help/address);

с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи.

Поэтому важно сделать это заранее.Зарегистрироваться на портале «Госуслуг» можно двумя способами.Для регистрации на портале «Госуслуги»:Важно: после нажатия на кнопку «Зарегистрироваться» необходимо подтвердить, что регистрируемый имеет доступ к указанному номеру мобильного телефона или адресу электронной почты, для этого необходимо либо ввести полученный в SMS-сообщении код подтверждения в соответствующее поле на странице регистрации, либо перейти по ссылке из письма, отправленного на адрес электронной почты.В случае, если регистрация осуществлялась непосредственно на портале «Госуслуги», необходимо подтвердить свою личность одним из следующих способов:Важно: перед подтверждением личности одним из указанных выше способов необходимо в Личном кабинете на портале «Госуслуги» заполнить личные данные (СНИЛС и паспортные данные) и дождаться их автоматической проверки.