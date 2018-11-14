БЛЮМЕНЫ ВПЕРВЫЕ В РОССИИ И В ТОЛЬЯТТИ!
14 ноября 2018 08:30
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Все категории билетов на шоу Blue Man Group в продаже на сайте www.cds.ru.
Вопрос. Что это такое?
Ответ. Blue Man Group – международная компания, работающая в сфере живых развлечений. Более всего известна благодаря новаторским шоу, которые виртуозно соединяют искусство, музыку, юмор и современные технологии. Компания была создана в Нью-Йорке тремя друзьями – Крисом Винком, Филом Стэнтоном и Мэттом Голдманом. Первое шоу Blue Man Group дебютировало в 1991 году.
Сегодня стационарные шоу Blue Man Group можно увидеть в Нью-Йорке, Лас-Вегасе, Бостоне, Чикаго, Орландо и Берлине, а гастрольное шоу Blue Man Group World Tour путешествует по всему миру. Blue Man Group выступает около 3600 раз в год, их шоу с 1991 года посмотрели более 35 миллионов человек. Группа была номинирована на премию Grammy.
Вопрос. Почему об этом надо знать?
Ответ. Просто потому что Blue Man Group – легендарное шоу, и оно впервые приезжает в Россию. Премьера состоится 20 ноября 2018 года в Санкт-Петербурге.
Вопрос. Хорошо. И чем же так примечательно это шоу?
Ответ. Вопрос, скорее, в том, о чем оно, что пытается донести, и как зрители будут чувствовать себя во время происходящего. Из калейдоскопа искусства, музыки, юмора и современных технологий рождается незабываемый гимн единения людей. Шоу воздействует на все чувства сразу, вовлекает зрителя и его внутреннего ребенка в то, что творится в зрительном зале. В центре событий – 3 блюмена, любопытных синих лысых персонажа, которые взаимодействуют с публикой исключительно мимикой и языком тела, посредством музыки, движения и цвета.
Вопрос. А кто такие «блюмены»? И откуда они берутся?
Ответ. Блюмены – главные персонажи шоу с синими лысыми головами. Иные, но не пришельцы; умело вызывающие смех, но не клоуны; безмолвные, но не мимы; ударники, но не музыканты. Blue Man Group регулярно проводит кастинги потенциальных блюменов, где ищет выдающихся физических актеров с прекрасным чувством ритма и музыкальными задатками.
Во время шоу блюменов поддерживает группа, состоящая из 4 музыкантов.
Вопрос. Мне где-то уже попадались их афиши или постеры, наверное, в одном из городов, где у них стационарные шоу. Чем будет отличаться то шоу, которое приедет в Россию?
Ответ. Это будет тот же самый Blue Man Group, но в своем гастрольном исполнении. Более того, в России шоу впервые будет выступать уже только на спортивных аренах, а не в театральных залах. Само шоу, его элементы постоянно меняются и обновляются – появляются новые истории и музыка, создаются новые музыкальные инструменты, вводятся современные технологии. Очередной раунд обновлений пройдет в Монреале летом 2018 года.
Вопрос. Уже известно, где и когда пройдут концерты? И уже можно купить билеты?
Ответ. Российская премьера состоится в Санкт-Петербурге 20 ноября 2018 года, после чего шоу поедет в Москву (выступления с 28 ноября в МСА «Лужники»), Казань (выступления с 12 декабря в «Татнефть-Арена») и Тольятти (выступления с 21 декабря в «Лада-Арена»). Новый год группа встретит в Екатеринбурге (шоу будет выступать с 27 декабря 2018 года по 6 января 2019 г. в ДИВС «Уралочка»). В Перми Blue Man Group можно увидеть с 11 января 2019 г., а в Ярославле – с 18 января 2019 г. Премьерное выступление Blue Man Group в Краснодаре, который завершит российский тур, состоится 25 января 2019 г. Сайт продаж - www.cds.ru.
График тура:
Санкт-Петербург С 20 ноября 2018 г. СК «Юбилейный»
Москва С 28 ноября 2018 г. МСА «Лужники»
Казань С 12 декабря 2018 г. Татнефть-Арена
Тольятти С 21 декабря 2018 г. Лада-Арена
Екатеринбург С 27 декабря 2018 г. ДИВС «Уралочка»
Пермь С 11 января 2019 г. УДС «Молот»
Ярославль С 18 января 2019 г. УКРК «Арена 2000»
Краснодар С 25 января 2019 г. Баскет-холл
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