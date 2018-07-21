в Сызранском районе мужчина упал с лодки и попал в реанимацию
21 июля 2018 12:25
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ЧП на воде произошло в четверг, 19 июля, в районе четырех часов.
Как сообщил осведомленный источник, на берегу Волги в районе села Переволок отдыхала компания в палаточном лагере. Пострадавший мужчина решил прокатиться с ветерком, а для этого забрался на носовую часть лодки "Прогресс". Уплыть далеко не удалось. Мужчина не удержался и рухнул за борт, получив при этом травмы, пишет КТВ-Луч.
Пострадавшего мужчину пришлось даже госпитализировать в больницу, первоначально в реанимационное отделение. Известно, что мужчина был прооперирован и находится в ЦГБ города Октябрьск. Официальные органы о происшествии ничего пока не сообщают. Сотрудники полиции и ГИМС проводят проверку обстоятельств происшествия.
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