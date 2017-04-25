В Кинеле гость из Астраханской области похитил из магазина трехлитровую банку с фисташками и пачку чипсов

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Однако, вора около места преступления заметил находившийся на маршруте патрулирования экипаж патрульно-постовой службы. При виде полицейской машины мужчина заметно занервничал и ускорил шаг. Отметив странное поведение прохожего, сотрудники полиции остановили его и установили ярко выраженные признаки алкогольного опьянения.В результате опроса гражданина стражи правопорядка выяснили, что товары, находившиеся в его руках, похищены из ближайшего магазина. Причиненный ущерб торговой точке составил свыше 1500 рублей. На момент задержания вора работники магазина пропажи товара не заметили.По данным правоохранителей, злоумышленник является жителем Астраханской области и ранее к уголовной ответственности не привлекался. В Кинель он приехал в отпуск, погостить к друзьям.Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.