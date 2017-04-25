В Кинеле гость из Астраханской области похитил из магазина трехлитровую банку с фисташками и пачку чипсов
25 апреля 2017 17:26
75
Однако, вора около места преступления заметил находившийся на маршруте патрулирования экипаж патрульно-постовой службы. При виде полицейской машины мужчина заметно занервничал и ускорил шаг. Отметив странное поведение прохожего, сотрудники полиции остановили его и установили ярко выраженные признаки алкогольного опьянения.
В результате опроса гражданина стражи правопорядка выяснили, что товары, находившиеся в его руках, похищены из ближайшего магазина. Причиненный ущерб торговой точке составил свыше 1500 рублей. На момент задержания вора работники магазина пропажи товара не заметили.
По данным правоохранителей, злоумышленник является жителем Астраханской области и ранее к уголовной ответственности не привлекался. В Кинель он приехал в отпуск, погостить к друзьям.
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
25 апреля 2017 11:31
Об этом сообщает сайт ведомства. Закон
182
24 апреля 2017 19:33
Закон
670
24 апреля 2017 16:17
Они получили от сотрудника общества с ограниченной ответственностью, являющегося подрядчиком ПАО «Т Плюс» по шести договорам на общую сумму более 2... Закон
222
24 апреля 2017 15:55
Возбуждено уголовное дело по факту ложного сообщения о преступлении. Закон
237
23 апреля 2017 11:14
У хозяина не было лицензии. Закон
242
22 апреля 2017 14:45
Если вина мужчины будет доказана в суде, ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Закон
414
21 апреля 2017 23:13
Штрафы назначены за заключение антиконкурентных соглашений на торгах. Закон
410
Происшествия
25 апреля 2017 17:59
«Ночной патруль» помог задержать нарушителя. Происшествия
44
25 апреля 2017 17:42
Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Происшествия
85
25 апреля 2017 17:26
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Происшествия
73
Криминал
25 апреля 2017 13:15
В доме нашли автомат и ружье. Криминал
130
25 апреля 2017 10:50
Он получал деньги за ответы на контрольные работы и экзаменационные тесты по одной из учебных дисциплин. Криминал
517
25 апреля 2017 09:26
Спиртное из продажи изъяли. Криминал
147
Видео
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
649
6 апреля 2017 11:00
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей. Криминал
899
21 марта 2017 09:51
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру. Социум
1097
12 января 2017 12:55
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина. Здравоохранение
2473
11 января 2017 09:18Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году. Новости Тольятти
1445
22 декабря 2016 09:40
Видеоролик опубликовали в соцсетях. Социум
6206
Фоторепортажи
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
343
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
812
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
2029
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
3048
1 сентября 2016 15:29
Как решить вопрос с хроническим накапливанием долгов за услуги ЖКХ? Мнение участников самарского рынка будет направлено в региональные и федеральные органы... ЖКХ
3125
31 июля 2016 17:42
На набережной состоялась масштабная реконструкция Аккерманского десанта. Социум
12072
Мероприятия