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В Сызрани разбойник с ножом похитил алкоголь из магазина

Его задержали на ЖД-вокзале, он хотел уехать в Самару.

Преступление произошло в феврале текущего года. В полицию обратилась представитель торговой точки, расположенной на улице Московской в Сызрани. Женщина сообщила, что злоумышленник, угрожая предметом, похожим на нож, открыто похитил дорогостоящую алкогольную продукцию, после чего скрылся.

В этот же день полицейские задержали предполагаемого злоумышленника в зале ожидания Железнодорожного вокзала г. Сызрань. Мужчину доставили в территориальный орган внутренних дел для дальнейшего разбирательства. Задержанным оказался ранее неоднократно судимый житель города Самары 1986 года рождения, который приехал в Сызрань в гости к знакомому.

По версии следствия, в день совершения преступления подозреваемый распивал спиртные напитки со своим знакомым. Когда алкоголь и деньги для его покупки закончились, он решился на правонарушение. Мужчина взял нож и отправился в магазин. В торговой точке он подошел к стеллажу с алкоголем и, взяв две бутылки, направился к выходу. Сотрудницы магазина пытались помешать ему, но им это не удалось.

Выйдя из магазина, подозреваемый понял, что его начнут разыскивать сотрудники полиции, и принял решение уехать домой, в Самару. Именно в зале ожидания Железнодорожного вокзала он придумал, как спрятать украденный алкоголь и спокойного довезти его до пункта назначения. Подозреваемый познакомился с мужчиной, который ехал в одном с ним направлении. Он попросил нового знакомого спрятать спиртное в рюкзак, который был при нем. Объяснил свое поведение мужчина страхом того, что с алкогольными напитками его просто не пустят в электричку. Знакомый согласился помочь. Но когда подозреваемого задержали, утаивать от сотрудников полиции мужчина ничего не стал и рассказал, что предполагаемый злоумышленник отдал алкоголь ему на хранение.

По статье «Разбой», возбуждено уголовное дело.



