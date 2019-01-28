В Самаре полицейские работают на месте столкновения маршрутного автобуса и большегруза

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Сотрудники полиции незамедлительно прибыли на место аварии, оказали помощь пострадавшим, обеспечили обозначение места аварии, приняли меры к выявлению очевидцев случившегося, к сохранности вещественных доказательств, следов, имущества и других предметов, имеющих отношение к ДТП, а также зафиксировали условия, способствовавшие совершению аварии.По предварительным данным, в настоящий момент за медицинской помощью обратилось 4 человека. Двоим оказана помощь на месте бригадой СМП, от госпитализации отказались. Двое жителей Самары доставлены в лечебное учреждение города.По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.