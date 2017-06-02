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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Знаменитого режиссера Эмира Кустурицу госпитализировали после ДТП в Сербии

2 июня 2017 14:00
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Знаменитого режиссера Эмира Кустурицу госпитализировали после ДТП в Сербии
О его состоянии пока не сообщается.

Режиссера, актера и музыканта Эмира Кустурицу, госпитализировали после ДТП, в которое он попал в пятницу на дороге между Чачаком и Белградом в Сербии, пишут "Известия".

Водитель автомобиля марки Mercedes, на пассажирском сидении которого находился Кустурица, не справился с управлением. В результате машина вылетела в кювет, сообщает местный портал Srbija Danas.

Медики, прибывшие на место аварии, оказали пострадавшим первую помощь. После этого их отправили в больницу города Валево для проведения обследования, пишут «Дни.Ру».

Эмир Кустурица — режиссер фильмов «Черная кошка, белый кот», «Завет», «Жизнь как чудо» и многих других.
За фильмы «Папа в командировке» и «Андерграунд» Эмир Кустурица дважды удостаивался «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля.

Фото: ТАСС/Андрей Америков
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