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Знакомый по соцсетям выманил у самарской школьницы интимные фото и выложил их в интернет

20 ноября 2017 22:28
319
10-летняя девочка познакомилась в сети с парнем, который уговорил ее сделать интимные фотографии и видеозаписи. После того как школьница переслала ему и то, и другое, а он распространил полученные порнографические материалы в интернете.
В Самаре возбудили уголовное дело по статье  "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет", сообщает Волга Ньюс.

Установлено, что в 2014 году 10-летняя девочка познакомилась в сети с парнем, который уговорил ее сделать интимные фотографии и видеозаписи. После того как школьница переслала ему и то, и другое, а он распространил полученные порнографические материалы в интернете.

Об этом стало известно лишь в 2017 году, когда оперативники проводили в интернете поиск распространителей порнографии и "наткнулись" на фото девочки.

Подозреваемых в деле пока нет. 
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Знакомый по соцсетям выманил у самарской школьницы интимные фото и выложил их в интернет
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