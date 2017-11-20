Знакомый по соцсетям выманил у самарской школьницы интимные фото и выложил их в интернет

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Установлено, что в 2014 году 10-летняя девочка познакомилась в сети с парнем, который уговорил ее сделать интимные фотографии и видеозаписи. После того как школьница переслала ему и то, и другое, а он распространил полученные порнографические материалы в интернете.Об этом стало известно лишь в 2017 году, когда оперативники проводили в интернете поиск распространителей порнографии и "наткнулись" на фото девочки.Подозреваемых в деле пока нет.