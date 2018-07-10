Злоумышленница сформировала клиническую картину болезни желудочно-кишечного тракта у приемного ребенка
10 июля 2018 22:51
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Согласно материалам следствия, обвиняемая искусственно доводила до истощения приемного ребенка ради получения социальных выплат с помощью лишения его достаточного количества пищи и приема специальных препаратов. Таким образом злоумышленница сформировала клиническую картину болезни желудочно-кишечного тракта и поддерживала это состояние у ребенка на протяжении семи лет. Эти действия принесли тяжкий вред здоровью несовершеннолетнего. Кроме того, обвиняемая предоставляла неверные сведения в пенсионный фонд. В общей сложности нанесенный женщиной ущерб оценивается в 2,5 млн руб.
Материалы уголовного дела по ст. 156 УК (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), п. «б» ч. 2 ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), ч. 4 ст. 159.2 УК (мошенничество при получении выплат) и п. «б» ч. 2 ст. 165 УК (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием) с обвинительным заключением направлены в суд.
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