«Здравствуй, Сызрань»: Актер Алексей Панин ехал в Самару, а прибыл в Сызрань

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20 июля на своей странице в Instagram Алексей Панин в своем видеоролике рассуждает о том, как вместо Самары оказался в Сызрани.«Выяснилось, что я еду не в Самару, а в Сызрань. Проводница с утра разбудила, говорит: «Алексей, вам пора выходить». Я был уверен, что еду в Самару. Был очень удивлен, но выяснилось, что я действительно приехал в Сызрань», - говорит Алексей Панин.Позже актер пояснил: «Сегодня мои друзья открывают в Сызрани свой магазин сотовой связи. Приехал к ним на открытие».