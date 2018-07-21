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«Здравствуй, Сызрань»: Актер Алексей Панин ехал в Самару, а прибыл в Сызрань
«Здравствуй, Сызрань»: Актер Алексей Панин ехал в Самару, а прибыл в Сызрань
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«Здравствуй, Сызрань»: Актер Алексей Панин ехал в Самару, а прибыл в Сызрань

21 июля 2018 18:15
284
«Здравствуй, Сызрань», - именно такое название получил один из последних видеороликов, которые известный актер театра и кино Алексей Панин публикует на свой странице в Instagram, передает КТВ ЛУЧ.

20 июля на своей странице в Instagram  Алексей Панин в своем видеоролике рассуждает о том, как вместо Самары оказался в Сызрани.

«Выяснилось, что я еду не в Самару, а в Сызрань. Проводница с утра разбудила, говорит: «Алексей, вам пора выходить». Я был уверен, что еду в Самару. Был очень удивлен, но выяснилось, что я действительно приехал в Сызрань», - говорит Алексей Панин.

Позже актер пояснил: «Сегодня мои друзья открывают в Сызрани свой магазин сотовой связи. Приехал к ним на открытие».



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