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Здание автосервиса на Авроре тушили более трех часов

16 марта 2018 02:10
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На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 6 человек личного состава и 2 единицы техники.
Сигнал о пожаре по адресу: Самара, Железнодорожный район, улица Авроры поступил в 19:37.

Горело здание автосервиса на площади 400 квадратных метров.

На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 6 человек личного состава и 2 единицы техники.

Пожар удалось локализовать в 21:35, пожар был ликвидирован в 22:53.

Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает пресс-служба облМЧС. 


Фото: пресс-служба облМЧС
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