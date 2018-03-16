Здание автосервиса на Авроре тушили более трех часов
16 марта 2018 02:10
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Горело здание автосервиса на площади 400 квадратных метров.
На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 6 человек личного состава и 2 единицы техники.
Пожар удалось локализовать в 21:35, пожар был ликвидирован в 22:53.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает пресс-служба облМЧС.
Фото: пресс-служба облМЧС
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