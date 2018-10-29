Затоптала лошадь. Стали известны детали гибели основательницы WWF в России
29 октября 2018 21:29
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— Её сбросила и растоптала необъезженная лошадь, — сообщил РИА "Новости" источник, близкий к семье Уильямс.
Ранее муж Лоры сообщил о её гибели при обучении лошади, однако подробностей он не раскрыл.
Уже завтра состоятся похороны. Траурная церемония пройдёт в деревне Чухраи Брянской области.
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