Я нашел ошибку
Главные новости: 
Соблюдать дистанцию и скоростной режим и принять меры о замене летней резины на зимнюю.
В связи с наступлением минусовой температуры в ночное время Минтранс СО просит самарчан быть внимательнее на дорогах
Дмитрий Азаров: "«Крылья» смотрелись очень прилично против «Зенита»"
Дмитрий Азаров: "«Крылья» смотрелись очень прилично против «Зенита»"
В рамках встречи обсуждались дальнейшие перспективы развития ПФК
На "Самара Арене" Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с руководителями крупных предприятий и компаний региона
На земле выращивается недостаточно фруктов и овощей для того, чтобы обеспечить ими всё население планеты.
Учёные заявили, что здоровой пищи на всех не хватит
Футболист был послом Самары - города-организатора мирового первенства.
Дмитрий Азаров вручил игроку "Зенита" Александру Анюкову памятную медаль за помощь в организации и проведении ЧМ-2018
На 22-й минуте
"Крылья Советов" уступили "Зениту" из Санкт-Петербурга – 0:1
По словам главы правительства, рост цен на топливо наблюдается даже несмотря на принятые меры.
Медведев пригрозил ввести пошлины на нефть из-за роста цен на бензин
В турнире приняли участие 12 команд – из Самары, Новокуйбышевска, Чапаевска, Тольятти, Старого Буяна.
В Самаре прошел турнир по мини-гольфу среди лиц с ограничениями здоровья
сегодня  Вторник, 30 октября, 00:31
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -1 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 30/10:
USD 65.81
0.18
EUR 75.04
0.37
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Затоптала лошадь. Стали известны детали гибели основательницы WWF в России

29 октября 2018 21:29
106
Завтра в деревне Чухраи Брянской области пройдут похороны 49-летней Лоры Уильямс.
Стали известны новые подробности гибели одной из основательниц Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России Лоры Уильямс. Её затоптала необъезженная лошадь, передает life.ru.

— Её сбросила и растоптала необъезженная лошадь, — сообщил РИА "Новости" источник, близкий к семье Уильямс.

Ранее муж Лоры сообщил о её гибели при обучении лошади, однако подробностей он не раскрыл.

Уже завтра состоятся похороны. Траурная церемония пройдёт в деревне Чухраи Брянской области. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
28 октября 2018  14:36
По делу о злоупотреблении должностными полномочиями.
Суд в Самаре отправил крымскую чиновницу под домашний арест
По делу о злоупотреблении должностными полномочиями.  Закон
293
27 октября 2018  18:31
За непривлечение к ответственности за использование нелегальной иностранной рабсилы.
Ди⁠ректор строительной фирмы «Конмет-18» стал фигурантом дела о даче взятки
За непривлечение к ответственности за использование нелегальной иностранной рабсилы.  Закон
313
27 октября 2018  18:03
Бывшего руководителя СОФЖИ Реналя Мязитова по решению суда оставили под арестом до середины декабря
"Служители Фемиды оставили решение коллег из Октябрьского района без изменений".  Закон
277
26 октября 2018  15:03
Бывший начальник безопасности «ТОАЗ» пытается угодить прокурорам и миноритарию «Уралхиму», чтобы облегчить собственную участь
Активность этого свидетеля удивила многих присутствующих.   Закон
316
26 октября 2018  14:29
Следствием во взаимодействии с сотрудниками ФСБ России пресечена попытка Горбунова покинуть территорию России через аэропорт Шереметьево.
Возбуждено уголовное дело в отношении первого заместителя прокурора Республики Башкортостан за получение взятки
Следствием во взаимодействии с сотрудниками ФСБ России пресечена попытка Горбунова покинуть территорию России через аэропорт Шереметьево.  Закон
353
25 октября 2018  23:05
Оба арестованы за другое преступление и сидят в московском СИЗО.
Полицейские установили налетчиков, обокравших банкомат ВБРР в новокуйбышевском ТД «Союзный»
Оба арестованы за другое преступление и сидят в московском СИЗО.  Закон
268
25 октября 2018  21:04
Он получил от завхоза одной из местных школ взятку в 15 тысяч рублей за дачу положительного заключения о готовности общеобразовательного учреждения к началу учебного года.
В Тольятти бывший сотрудник МЧС за получение взятки в 15 тысяч рублей заплатит штраф в размере 500 000 рублей
Он получил от завхоза одной из местных школ взятку в 15 тысяч рублей за дачу положительного заключения о готовности общеобразовательного учреждения к началу... Закон
256
Весь список
Происшествия
29 октября 2018  21:29
Завтра в деревне Чухраи Брянской области пройдут похороны 49-летней Лоры Уильямс.
Затоптала лошадь. Стали известны детали гибели основательницы WWF в России
Завтра в деревне Чухраи Брянской области пройдут похороны 49-летней Лоры Уильямс.  Происшествия
105
29 октября 2018  18:15
В детском садике он оказался, чтобы забрать своего ребенка.
Сотрудник ИК-6 спас от пожара детский сад в поселке Красная Глинка
В детском садике он оказался, чтобы забрать ребенка.  Происшествия
144
29 октября 2018  17:46
Они заперли злоумышленника в комнате и удерживали до приезда стражей правопорядка, а также вызвали скорую помощь.
В Кинельском районе жители коммунальной квартиры, удерживали злоумышленника до приезда полицейских
Они заперли злоумышленника в комнате и удерживали до приезда стражей правопорядка, а также вызвали скорую помощь. Происшествия
146
Весь список
Криминал
29 октября 2018  13:43
Самарцы познакомились, подрались и один ограбил другого
Самарцы познакомились, подрались и один ограбил другого
 Ранее пострадавший обмолвился о том, что на банковской карте у него находится приличная сумма денег. Криминал
172
29 октября 2018  13:21
В Сызрани мошенник предложил предпринимателям приобрести дизельное топливо в размере 30 тонн В итоге своего товара они не дождались.
В Сызрани мошенник предложил предпринимателям приобрести дизельное топливо в размере 30 тонн
В итоге своего товара они не дождались. Криминал
154
29 октября 2018  10:57
В Самаре задержали алкогольных воров Возбуждены уголовные дела.
В Самаре задержали алкогольных воров
Возбуждены уголовные дела. Криминал
207
Весь список


Видео
24 октября 2018  12:44
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
Происшествия
410
21 октября 2018  11:26
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт Под асфальтом был кипяток.
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт
Под асфальтом был кипяток.
Происшествия
559
12 октября 2018  09:35
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
Работнице нужно заботиться об уличных кошках.
Социум
530
9 октября 2018  11:33
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
 За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд.
В стране
583
8 октября 2018  09:55
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
537
3 октября 2018  11:20
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети В Интернете появилось забавное видео.
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети
В Интернете появилось забавное видео.
Социум
1046
Весь список

Фоторепортажи
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
856
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1241
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1295
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
2408
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
1812
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
1986
Весь список

Мероприятия
В Самаре пройдет «Ночь искусств»
На площади Куйбышева состоится репетиция Парада Памяти
На здании Самарской филармонии в торжественной обстановке открыта мемориальная доска в честь Дмитрия Когана
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные