Затоптала лошадь. Стали известны детали гибели основательницы WWF в России

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— Её сбросила и растоптала необъезженная лошадь, — сообщил РИА "Новости" источник, близкий к семье Уильямс.Ранее муж Лоры сообщил о её гибели при обучении лошади, однако подробностей он не раскрыл.Уже завтра состоятся похороны. Траурная церемония пройдёт в деревне Чухраи Брянской области.